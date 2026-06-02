Μεγάλη κινητοποίηση στην Αστυνομία για απόδραση κρατουμένου από τις Φυλακές Κορυδαλλού σήμερα (2/6) το πρωί. Κατά τις πρώτες πληροφορίες, δραπέτευσε απο την Κεντρική Αποθήκη Υλικού των Φυλακών όταν άνοιξαν για να πετάξουν τα σκουπίδια κατά την ώρα της τροφοδοσίας. Αυτός ήταν απο πίσω και άρχισε να τρέχει.

Ο 48χρονος δραπέτης είναι αλβανικής καταγωγής και εξέτιε ποινή κάθειρξης για υποθέσεις που σχετίζονται με ναρκωτικά.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις προσπαθούν να εντοπίσουν τον δραπέτη ενώ έχει δοθεί σήμα παντού σε όλο το λεκανοπέδιο και φωτογραφίες του στις περιπολίες