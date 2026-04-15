Συναγερμός σήμανε στις διωκτικές αρχές στην Κρήτη το μεσημέρι της Τετάρτης (15/4), όταν σημειώθηκε ληστεία σε κεντρικό δρόμο στις Γούρνες Ηρακλείου, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, άγνωστος άνδρας που επέβαινε σε αυτοκίνητο προσέγγισε μια γυναίκα και, υπό την απειλή μαχαιριού, της απέσπασε χρηματικό ποσό και το κινητό της τηλέφωνο. Ο δράστης ταυτοποιήθηκε ως δραπέτης από τις φυλακές Αγυιάς Χανίων, με την Αστυνομία να έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή του.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, ο αιγυπτιακής καταγωγής άνδρας κινούνταν με Ι.Χ. αυτοκίνητο όταν προσέγγισε νεαρή γυναίκα αλβανικής καταγωγής και, απειλώντας την με μαχαίρι, της αφαίρεσε τα προσωπικά της αντικείμενα. Το θύμα κατέθεσε στο Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου, παρέχοντας κρίσιμα στοιχεία για την ταυτότητα και τις κινήσεις του δράστη.

Λίγο αργότερα, ο ίδιος άνδρας φέρεται να επιχείρησε και δεύτερη ληστεία στην ίδια περιοχή, κοντά στον παραλιακό δρόμο. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, απείλησε άλλη γυναίκα με μαχαίρι και, όταν εκείνη προσπάθησε να αντισταθεί, την τραυμάτισε στο χέρι.

Η ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποιεί εκτεταμένες έρευνες με συνεχείς ελέγχους και περιπολίες στην ευρύτερη περιοχή. Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ ερευνάται πώς ο δράστης εξασφάλισε το όχημα και έφτασε στις Γούρνες, καθώς και αν έχει εμπλακεί σε άλλες παρόμοιες επιθέσεις σε ανυποψίαστους πολίτες.