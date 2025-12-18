Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη δραπέτης των αγροτικών φυλακών Κασσαβέτειας, κατά τη διάρκεια ελέγχων που πραγματοποίησε η Διεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης.

Ο συλληφθείς είναι 25χρονος υπήκοος Πακιστάν, ο οποίος – σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.) – δεν παρουσιάστηκε στο καθιερωμένο υποχρεωτικό προσκλητήριο των φυλακών πριν από δέκα ημέρες, όπου εξέτιε την ποινή του.

Από την αστυνομική έρευνα διαπιστώθηκε ότι ο κρατούμενος είχε αποδράσει χωρίς να έχει λάβει οποιαδήποτε άδεια από το σωφρονιστικό κατάστημα.