Η Εθνική ομάδα χάντμπολ ανδρών πανηγύρισε σπουδαία νίκη με 29-27 απέναντι στην Ολλανδία στο κλειστό «Τάσος Καμπούρης» της Χαλκίδας, στον πρώτο αγώνα των play offs για την πρόκριση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, αποκτώντας σημαντικό προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς.
Δημοφιλή
- 1
Συγκλονίζει ο πατέρας 16χρονης που έβαλε τέλος στη ζωή της: «Είχε ανάγκη να μιλήσει, να αισθανθεί καλά, να την α
- 2
Παραιτήθηκε από τη Νέα Δημοκρατία η Ιωάννα Γκελεστάθη
- 3
Eurovision 2026: Ραγδαία πτώση του Akylas στα στοιχήματα μετά την εμφάνιση στον πρώτο ημιτελικό
- 4
Λευκάδα: Η κατασκευάστρια εταιρεία του drone αρνείται ότι είναι δικό της - Οι χειρόγραφες σημειώσεις που βρέθηκ
- 5
Σάλος στη Σαουδική Αραβία: Το βίντεο που «φουντώνει» τις θεωρίες για τον τερματοφύλακα της Αλ Νασρ
- 6
Ηλιούπολη: Αγωνία για την υγεία της 17χρονηςι λέει καθηγητής των δύο κοριτσιών
- 7
Γωγώ Μαστροκώστα: Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση
- 8
Ποια είναι η Ι. Γκελεστάθη που γύρισε την πλάτη στον Μητσοτάκη μια μέρα πριν το συνέδριο της ΝΔ
- 9
Γιώργος Μαζωνάκης από τα Ιαματικά Λουτρά των Θερμπυλων: «Κάντε κάτι για αυτόν τον ιστορικό τόπο»
- 10
Ηλιούπολη: «Μαμά και μπαμπά, δεν θέλω πια να ζω» - Σοκάρει το σημείωμα που άφησε η μία από τις δύο 17χρονες
Σημαντική ενίσχυση για τον Ολυμπιακό με την απόκτηση της Τέιλορ Μπάνιστερ
Ο Ολυμπιακός προχώρησε σε μία ιδιαίτερα σημαντική προσθήκη για τη γυναικεία ομάδα βόλεϊ, εντάσσοντας στο ρόστερ της την Τέιλορ Μπάνιστερ. Οι «ερυθρόλευκες» ενισχύονται με μία αθλήτρια υψηλού επιπέδου, καθώς η 26χρονη Αμερικανίδα διαγώνια διαθέτει σημαντική εμπειρία και έντονη παρουσία σε ομάδες που πρωταγωνιστούν στις διοργανώσεις όπου συμμετέχουν. Η Μπάνιστερ ξεχώρισε αρχικά στο πανεπιστημιακό πρωτάθλημα των Ηνωμένων […]
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (13/5): «Φωτιά» το πρόγραμμα με Play-Offs της Super League και το Βαλένθια – Παναθηναϊκός
Πλούσιο είναι το σημερινό αθλητικό πρόγραμμα, με τα μεγάλα ντέρμπι να τραβούν τα βλέμματα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Ξεχωρίζει το ντέρμπι αιωνίων ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, αλλά και αυτό των Δικεφάλων μεταξύ του ΠΑΟΚ με την AEK για την 5η αγωνιστική των Play-Offs της Super League. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στην έδρα της […]
Μπρέσια – Ολυμπιακός: Πού και πότε θα δείτε τον σημαντικό αγώνα των ερυθρόλευκων για το Champions League του πόλο
Ο Ολυμπιακός συνεχίζει το ευρωπαϊκό του ταξίδι στο Champions League του πόλο, αντιμετωπίζοντας την Τετάρτη στις 21:30 την Μπρέσια εκτός έδρας. Στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της προημιτελικής φάσης, οι «ερυθρόλευκοι» στοχεύουν σε ένα θετικό αποτέλεσμα που θα τους εδραιώσει στη δεύτερη θέση του ομίλου, κρατώντας γερά στα χέρια τους το «εισιτήριο» για το Final-4 […]
Ελλάδα – Ολλανδία: Πού και πότε θα δείτε τον κρίσιμο αγώνα της Εθνικής για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Χάντμπολ
Η Εθνική ομάδα χάντμπολ των ανδρών αντιμετωπίζει την αντίστοιχη της Ολλανδίας για την 3η φάση των προκριματικών για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί το 2027 στην Γερμανία. Πρόκειται για το πρώτο από τα δύο κρίσιμα παιχνίδια που θα κρίνουν αν η Εθνική μας θα δώσει το «παρών» στα γήπεδα της Γερμανίας, με τη ρεβάνς […]
Ούτε βάζο δεν μένει όρθιο δίπλα στη… γοητεία του Στέφανου (vid)
Ένα βίντεο που έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου δείχνει τον Στέφανο Τσιτσιπά σε μια σκηνή που ξεκίνησε ως αστείο περιστατικό και κατέληξε σε… μικρό χάος. Σύμφωνα με το βίντεο, σε ένα στημένο σκηνικό με τίτλο «Τhe Greek and the roman vase», ο Έλληνας τενίστας εμφανίζεται να παρατηρεί το ρωμαϊκό βάζο. Σε κάποια στιγμή της σκηνοθετημένης […]