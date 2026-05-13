Ο Κάρλος Αλκαράθ τράβηξε ξανά τα βλέμματα, αυτή τη φορά εκτός κορτ, μέσα από μια ιδιαίτερη φωτογράφιση για τη Vanity Fair, όπου εμφανίζεται καλυμμένος με χώμα, παραπέμποντας στην αγαπημένη του αγωνιστική επιφάνεια.

Παρότι ο τραυματισμός στον καρπό τον κρατά μακριά από τη δράση στη χωμάτινη περίοδο, ο Ισπανός τενίστας δεν έχασε την ευκαιρία να συμμετάσχει σε ένα πιο καλλιτεχνικό project, που ξεχωρίζει για την πρωτοτυπία και την αισθητική του.

Η φωτογράφιση είχε ως κεντρικό στοιχείο το χώμα, στοιχείο άρρηκτα συνδεδεμένο με το παιχνίδι του Αλκαράθ και τις μεγαλύτερες επιτυχίες της καριέρας του, αναδεικνύοντας μια διαφορετική πλευρά του 23χρονου αθλητή.

Υπενθυμίζεται ότι ο Νο2 της παγκόσμιας κατάταξης έχει ήδη αποσύρει τη συμμετοχή του από το Masters της Ρώμης και από το Roland Garros.