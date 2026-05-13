Εκδόθηκε επιτέλους από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (ΚΕΕ) η αναμενόμενη πριν από το Πάσχα προκήρυξη, για την επιλογή σπουδαστών και την εισαγωγή τους στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ). Στη νέα εκπαιδευτική σειρά (32η) περιλαμβάνονται συνολικά 93 θέσεις, οι οποίες κατανέμονται στα τμήματα Γενικής Διοίκησης (16 θέσεις), Αναπτυξιακών και Περιφερειακών Πολιτικών (6 θέσεις), Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας (8 θέσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες 6 σε Υπηρεσίες Υγείας), Εμπορικών και Οικονομικών Υποθέσεων (5 θέσεις), Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας (5 θέσεις), Ψηφιακής Πολιτικής (6 θέσεις), Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης (8 θέσεις), Πολιτισμού και Τουρισμού (7 θέσεις), Δημοσίων Συμβάσεων (13 θέσεις) και Επιτελικών Στελεχών (13 θέσεις).

Παρά την αργοπορία στην έκδοσή της, η προκήρυξη δεν περιέχει εκπλήξεις αλλά περιέχει τους γνωστούς όρους καθορισμού των εχόντων δικαίωμα συμμετοχής υποψηφίων (απαιτούμενα προσόντα και κωλύματα), ενώ επαναλαμβάνει τη γνωστή διαγνωστική διαδικασία των δύο σταδίων εξέτασης.

Η προθεσμία κατάθεσης αιτήσεων και δικαιολογητικών ξεκινά στις 14 Μαΐου και ολοκληρώνεται στις 2 Ιουνίου, ενώ η πρώτη φάση εξέτασης, στα τρία βασικά πεδία 1) Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους, 2) Μικροοικονομική-Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική και 3) Γνώσεις και Δεξιότητες, ορίζεται πως θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στις 11-13 Ιουλίου. Η προκήρυξη όπως πάντα συνοδεύεται από παραρτήματα, στα οποία προσδιορίζεται σε γενικές γραμμές η εξεταστέα ύλη των διαφόρων γνωστικών ενοτήτων στις οποίες διαγωνίζονται οι υποψήφιοι.

Αξια επισήμανσης είναι η πρόβλεψη για 13 θέσεις επιτελικών στελεχών, και των τριών ειδικοτήτων (αναλυτών δημοσίων πολιτικών, αναλυτών ψηφιακής πολιτικής, νομοτεχνών), οι οποίοι θα εκπαιδευτούν μεν στα επτά διαφορετικά τμήματα (πλην των τμημάτων που αφορούν το υπουργείο Εξωτερικών) αλλά θα διοριστούν όλοι στην Προεδρία της Κυβέρνησης. Είναι φανερό (από την αναφορά στις δύο υπουργικές αποφάσεις που τους αφορούν με ημερομηνίες 29 και 30 Απριλίου) ότι οι όροι ένταξής τους ήταν η αιτία που επέφερε την καθυστέρηση στην έκδοση της προκήρυξης, με συνέπεια την πρόσθετη (πέραν της εξέτασης στα μαθήματα) δοκιμασία των υποψηφίων σε συνθήκες μεσούντος θέρους…

Βγήκαν τα οριστικά αποτελέσματα για τη ΡΑΑΕΥ

Eκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 5Κ/2025 του ΑΣΕΠ για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, 20 θέσεων Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ).

Προκειμένου να καταρτιστούν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης και διοριστέων της Προκήρυξης 2Κ/2026 που αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 1.696 θέσεων προσωπικού Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε φορείς του υπουργείου Υγείας, καλούνται οι υποψηφίοι που περιλαμβάνονται στους πίνακες της σχετικής Ανακοίνωσης του ΑΣΕΠ, οι οποίοι, ανά κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα, προηγούνται στους πίνακες κατάταξης με βάση τη συνολική τους βαθμολογία, σύμφωνα με τα δηλωθέντα στην ηλεκτρονική τους αίτηση στοιχεία, να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Κεφάλαιο Δ΄ Παράρτημα Β΄) μέχρι τις 21 Μαΐου 2026 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00. Τονίζεται ότι οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον πίνακα της παρούσας Ανακοίνωσης και οι οποίοι δεν θα αποστείλουν στο ΑΣΕΠ ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας θα αποκλειστούν από την περαιτέρω διαδικασία.

Υπουργείο Τουρισμού

Εγκρίθηκε από το ΑΣΕΠ και αναρτήθηκε στο πρόγραμμα Διαύγεια (ΑΔΑ: 9ΩΕΗ465ΧΘΟ-ΧΕΔ) και στους διαδικτυακούς τόπους του υπουργείου Τουρισμού (https://mintour.gov.gr/ και https://www.mintour.edu.gr/) και του ΑΣΕΠ η Προκήρυξη 1/2026 του υπουργείου Τουρισμού για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 21 συνολικά θέσεων μόνιμων εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των κατηγοριών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) Τουρισμού. Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ανωτέρω διαδικασία πρέπει να υποβάλουν αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης www.gov.grαπό τη Δευτέρα 11/5/2026 και ώρα 08.00 έως και τη Δευτέρα 25/5/2026 και ώρα 23.59

Ξεκίνησε στις 12 Μαΐου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 08.00 και λήγει στις 27 Μαΐου 2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στις Προκηρύξεις:

1ΓΕ/2026, που αφορά τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψήφιων εκπαιδευτικών, κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ73 Πρωτοβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης και κλάδου ΠΕ79 (ειδικότητες ΠΕ 79.01 και ΠΕ 79.02) Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και ανά μουσική ειδίκευση, κατηγορίας ΠΕ και

2ΓΕ/2026 (ΦΕΚ 22/τ. ΑΣΕΠ/29.04.2026) που αφορά τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, κατηγορίας ΠΕ.

Ταυτόχρονα ξεκίνησε στις 12 Μαΐου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 08.00 και λήγει στις 29 Μαΐου 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήματος επικαιροποίησης στοιχείων του ηλεκτρονικού φακέλου και μεταφόρτωσης των σχετικών δικαιολογητικών στο ΟΠΣΥΔ.

Aναρτήθηκε στους διαδικτυακούς τόπους του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του ΑΣΕΠ η Ανακοίνωση – Πρόσκληση του ως άνω υπουργείου για τη «ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ», όπως ορίζεται στην Προκήρυξη 9Κ/2021, για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας δώδεκα θέσεων των κλάδων/ειδικοτήτων ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ και ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ για τη στελέχωση των Καταστημάτων Κράτησης, οι οποίες εκκρεμούν από την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων από επιλαχόντες της Προκήρυξης 9Κ/2021. Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον συνημμένο στην ως άνω ανακοίνωση ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ καλούνται να προσκομίσουν ενώπιον της Υγειονομικής Επιτροπής το ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ, κατάλληλα συμπληρωμένο σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες στην Ανακοίνωση οδηγίες.

Στο πλαίσιο των αναπληρώσεων της Προκήρυξης 3Κ/2022 για την κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης σε διάφορους φορείς του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, το ΑΣΕΠ προέβη στις 12 Μαΐου 2026 στη διαδικασία δημόσιας κλήρωσης, κατ’ εφαρμογή των παρ. 4 και 5 του άρθρου 15 του Ν. 4765/2021 (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/15.1.2021), μεταξύ των ισοβαθμούντων υποψηφίων του κλάδου/ειδικότητας ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ για την πλήρωση της θέσης με κωδ. 513 από τον Πίνακα Πολυτέκνων χωρίς εμπειρία, με συνολική βαθμολογία 911,2 μονάδες.