Το ΑΣΕΠ ανακοίνωσε τη διαδικασία για την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων κατάταξης και διοριστέων της Προκήρυξης 1Κ/2026, που αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 510 θέσεων μόνιμου προσωπικού σε φορείς του Υπουργείου Υγείας, καθώς και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου (Ν.Π.Ι.Δ.), για κατηγορίες Πανεπιστημιακής και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

Το ΑΣΕΠ καλεί τους υποψηφίους που περιλαμβάνονται στους πίνακες της ανακοίνωσης και προηγούνται κατά σειρά κατάταξης βάσει της συνολικής τους βαθμολογίας, όπως δηλώθηκε στην ηλεκτρονική τους αίτηση, να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ακολουθώντας τις οδηγίες της Προκήρυξης (Κεφάλαιο Δ΄, Παράρτημα Β΄).

Η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών (Β΄ Στάδιο) ξεκινά στις 22 Απριλίου 2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00, και ολοκληρώνεται στις 6 Μαΐου 2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

Οι υποψήφιοι που δεν θα αποστείλουν ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός της προθεσμίας θα αποκλειστούν από την περαιτέρω διαδικασία, όπως επισημαίνει το ΑΣΕΠ.

Σύμφωνα με σύσταση του υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων, οι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή

Για την ομαλή λειτουργία του συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής, το ΑΣΕΠ συνιστά στους υποψηφίους να μην αναμένουν την τελευταία ημέρα για την κατάθεση των δικαιολογητικών. Τυχόν υπερφόρτωση του διαδικτύου ή σφάλμα στη σύνδεση μπορεί να προκαλέσει δυσκολία ή αδυναμία υποβολής.

Το ΑΣΕΠ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν αδυναμία υποβολής που οφείλεται σε τέτοιους παράγοντες. Παράλληλα, για τη διευκόλυνση των υποψηφίων, παρουσιάζεται σε γράφημα ο αριθμός των επισκέψεων ανά ώρα στον Κόμβο του ΑΣΕΠ, με ενδεικτικά στοιχεία για τους μήνες Μάρτιο 2026 και 2025.

Επικοινωνία και υποστήριξη υποψηφίων

Για τεχνικά ζητήματα σχετικά με τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών & Διαχείρισης Δεδομένων του ΑΣΕΠ, μέσω του συνδέσμου https://www.asep.gr/helpdesk > Δημιουργία Ερωτήματος > Τεχνικές ερωτήσεις ή τηλεφωνικά στο 2131319100 (Επιλογή 3). Η τηλεφωνική εξυπηρέτηση λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες από 08:00 έως 20:00 και τις αργίες από 10:00 έως 16:00, εξαιρουμένης της 1ης Μαΐου 2026.

Για γενικές διευκρινίσεις σχετικά με την Προκήρυξη και τη συμμετοχή, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ μέσω του ίδιου συνδέσμου (https://www.asep.gr/helpdesk > Δημιουργία Ερωτήματος > Γενικές διευκρινίσεις) ή τηλεφωνικά στο 2131319100 (Επιλογή 2), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 με 14:00.

Το ΑΣΕΠ υπενθυμίζει ότι οι υποψήφιοι καλό είναι να συμβουλεύονται τις Συχνές Ερωτήσεις και τα Εγχειρίδια Χρήσης πριν από οποιαδήποτε επικοινωνία με την υπηρεσία, ώστε να αποφύγουν καθυστερήσεις και να διευκολυνθεί η διαδικασία.