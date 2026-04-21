Ο Τίνο Καντεβέρε ήταν εκείνος που χάρισε τη νίκη στον Άρη το περασμένο Σάββατο. Ωστόσο, εξίσουν μεγάλο credit δίνεται και στον Γιώργο Αθανασιάδη.

Μπορεί να μην σκόραρε όπως ο Αφρικανός, αλλά… έβγαλε. Γλίτωσε τον Άρη από το σοκ στο φινάλε του αγώνα, με την καθοριστική επέμβασή του στην κεφαλιά του Κάργα. Τόσο μεγάλη επέμβαση, που ανάγκασε ακόμα και τον στόπερ του Βόλου να τον αγκαλιάσει και να του δώσει συγχαρητήρια.

Δεν είναι βέβαια είδηση ότι ο Αθαναιάδης αποδείχθηκε κομβικός για ακόμη ένα ματς. Ούτε η πρώτη φορά ήταν και ίσως να μην είναι και η τελευταία, αφού πολλοί από τους φετινούς βαθμούς του Άρη έχουν… περάσει από τα χέρια του.

Πριν από το παιχνίδι με τον Βόλο, είχε ξεχωρίσει και στην αναμέτρηση στις Σέρρες, όπου κράτησε τον Άρη «ζωντανό» απέναντι στις μεγάλες ευκαιρίες των γηπεδούχων. Αντίστοιχα, στον Βόλο διατήρησε την ομάδα όρθια και ουσιαστικά «κλείδωσε» τον βαθμό, παρότι αγωνιζόταν με δέκα παίκτες. Το ίδιο καθοριστικός ήταν και στο προηγούμενο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο «Κλεάνθης Βικελίδης», ενώ ανάλογες εμφανίσεις είχε πραγματοποιήσει και νωρίτερα μέσα στο 2025 απέναντι σε ομάδες όπως ο Αστέρας Τρίπολης, ο Ολυμπιακός και ξανά ο ΠΑΟΚ στο Κύπελλο.

Οι εμφανίσεις του αυτές έχουν άμεσο αντίκτυπο στη συγκομιδή βαθμών του Άρη, με τον Αθανασιάδη να διατηρεί σταθερά υψηλό επίπεδο απόδοσης και να δικαιώνει όσους τον θεωρούν MVP της φετινής σεζόν. Άλλωστε αν γίνει η σχετική πρόσθεση, είναι υπεύθυνος γα 9-10 βαθμούς!

Την ίδια ώρα, το μέλλον του παραμένει ανοιχτό. Ο ίδιος δεν δείχνει να βιάζεται, περιμένοντας τόσο τις κινήσεις του Άρη όσο και πιθανές προτάσεις που μπορεί να προκύψουν. Παρ’ όλα αυτά, δίνει προτεραιότητα στους «κιτρινόμαυρους», εφόσον ικανοποιηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις.