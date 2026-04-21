Η OMODA & JAECOO γιορτάζει 1 εκατομμύριο πωλήσεις. Για αυτό το λόγο και παρουσιάζει τις νέες τεχνολογίες στο Πεκίνο. Συγκεκρμένα, από τις 24 έως τις 28 Απριλίου 2026, στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Αυτοκινήτου του Πεκίνου στην Κίνα, θα πραγματοποιηθεί το Chery International Business Summit συγκεντρώνοντας περισσότερους από 3.000 συνεργάτες του κλάδου, διεθνείς αντιπροσώπους και κορυφαία στελέχη της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η OMODA & JAECOO, η premium μάρκα του Ομίλου Chery, γιορτάζει τα τρία χρόνια λειτουργίας της, φτάνοντας το 1 εκατομμύριο οχήματα σε παγκόσμιες πωλήσεις.

Τόσο η OMODA όσο και η JAECOO βασίζονται στη φιλοσοφία «Born Global, Born Green, Born Unique» και κατάφεραν να εισέλθουν σε απαιτητικές αγορές, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση και χώρες με δεξιοτίμονη διάταξη. Μέσα σε μόλις τρία χρόνια έφτασαν από το μηδέν στο ένα εκατομμύριο πωλήσεις, καταγράφοντας το ταχύτερο ρεκόρ για νέες μάρκες στην παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία, ενώ παράλληλα επεκτείνονταν σε μία νέα αγορά κάθε 17 ημέρες. Σήμερα, δραστηριοποιούνται σε 64 χώρες και ευρύτερες περιοχές, έχοντας εδραιώσει μια ισχυρή διεθνή παρουσία.