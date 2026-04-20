Η μάρκα έδωσε στον Joshua Vides την απόλυτη καλλιτεχνική ελευθερία, για να επανερμηνεύσει το Twingo E‑Tech Electric, στο πλαίσιο μιας performance που πραγματοποιήθηκε στο Renault Carwalk.

Από τις 8 έως τις 13 Απριλίου, ο Αμερικανός καλλιτέχνης εργάστηκε μπροστά στο κοινό, μεταμορφώνοντας το όχημα και εστιάζοντας αποκλειστικά στο εξωτερικό του.

Μπροστά στα μάτια των επισκεπτών, το αυτοκίνητο μεταμορφώθηκε σταδιακά από ένα βιομηχανικό αντικείμενο, σε ένα καθηλωτικό έργο τέχνης.

Το Twingo του Joshua Vides, εκτίθεται στο Renault Carwalk στα Ηλύσια Πεδία του Παρισιού, έως τις 9 Ιουνίου, στο πλαίσιο της έκθεσης Pop Art Car.

Το νέο, ηλεκτρικό Twingo αναμένεται στα τέλη της άνοιξης και στην ελληνική αγορά.