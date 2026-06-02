H κινέζικη εταιρεία Voyah υπέβαλε το νέο Taishan X8 σε μια δοκιμή που έμοιαζε περισσότερο με σκηνή από ταινία δράσης. Επιτάχυναν το βαρύ, πολυτελές ηλεκτρικό SUV στα 100 χλμ./ώρα και το εκτόξευσαν από μια μεγάλη ράμπα — όχι για να θαυμάσουν την ομορφιά της πτήσης, αλλά για να δοκιμάσουν αν το αμάξωμα, η μπαταρία και η ανάρτηση αντέχουν σε μια δυνατή πρόσκρουση.

Το όχημα, βάρους περίπου 2.790 κιλών, ανέβηκε μια ράμπα ύψους 2,5 μέτρων και πέταξε σε ύψος περίπου 20,2 μέτρων. Παρέμεινε στον αέρα για 0,72 δευτερόλεπτα και κατά την προσγείωση, η δύναμη πρόσκρουσης έφτασε τους περίπου 23 τόνους. Για ένα οικογενειακό ηλεκτρικό όχημα, αυτό είναι μια σκληρή δοκιμασία. Κανένας συνηθισμένος ιδιοκτήτης δεν θα οδηγούσε ποτέ έτσι, αλλά αυτές οι απαιτητικές δοκιμές δείχνουν τι συμβαίνει στο δομικό πλαίσιο του αυτοκινήτου υπό ακραία φορτία.

Μετά την προσγείωση, ορισμένα εσωτερικά πάνελ χαλαρώσαν και η ανάρτηση έφτασε στο τέρμα, αλλά τα κρίσιμα μέρη αντέξαν. Και αυτό ήταν το ζητούμενο. Η μπαταρία των 65 kWh δεν υπέστη σοβαρή ζημιά, ο κλωβός ασφαλείας δεν κατέρρευσε, οι κολόνες διατήρησαν τη γεωμετρία τους και οι πόρτες άνοιξαν κανονικά.