Τη διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος ενεργοποιεί και επίσημα η κυβερνητική πλειοψηφία με την κατάθεση νωρίτερα στη Βουλή της πρότασής της.

Στα επόμενα 24ωρα θα δρομολογηθούν όλα τα βήματα: η Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, ίσως και αύριο (3/6) θα λάβει απόφαση για την εκκίνηση της διαδικασίας και θα σταλεί επιστολή προς τα κοινοβουλευτικά κόμματα ώστε να ορίσουν τους εκπροσώπους τους για τη διακομματική επιτροπή.

Από την επόμενη εβδομάδα, στην Ολομέλεια της Βουλής θα εγκριθεί το χρονοδιάγραμμα και άρα τότε θα ξεκινήσει επίσημα τις εργασίες της η επιτροπή. Η παρούσα Βουλή είναι προτείνουσα και αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες της διακομματικής επιτροπής για το ποια άρθρα του Συντάγματος θα περάσουν προς αναθεώρηση, απαιτούνται δύο ψηφοφορίες σε χρονική απόσταση ενός μήνα.

Η ΝΔ δεν επιθυμεί καθυστερήσεις και, σύμφωνα με πληροφορίες, η πρώτη ψηφοφορία θα μπορούσε να δρομολογηθεί μέχρι το τέλος του Ιουλίου, ενώ η δεύτερη ψηφοφορία προσδιορίζεται για το τέλος Αυγούστου-αρχές Σεπτεμβρίου.

Με ανάρτησή του στα social media ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για εισήγηση που φέρνει στο τραπέζι «τολμηρές τομές σε όλα τα επίπεδα». Το πακέτο θεσμικών αλλαγών που προτείνει η κυβερνητική πλειοψηφία διαπερνά τη λειτουργία του κράτους, τη Δικαιοσύνη, τη δημόσια διοίκηση. Υπάρχουν επίσης προσθήκες για κατοχύρωση κανόνων σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη, την κλιματική κρίση, τα δημοσιονομικά.

Όσο κι αν η ΝΔ επιδιώκει και μέσω αναθεώρησης πολιτικές πιέσεις στους αντιπάλους της και πρωτίστως στο ΠΑΣΟΚ είναι ανοιχτό προφανώς το ερώτημα κατά πόσο υπάρχουν περιθώρια συναινέσεων πριν από τις εκλογές.

Στον πυρήνα της γαλάζιας πρότασης με εισηγητή τον Ευριπίδη Στυλιανίδη είναι τα εξής: