Τη διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος ενεργοποιεί και επίσημα η κυβερνητική πλειοψηφία με την κατάθεση νωρίτερα στη Βουλή της πρότασής της.
Στα επόμενα 24ωρα θα δρομολογηθούν όλα τα βήματα: η Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, ίσως και αύριο (3/6) θα λάβει απόφαση για την εκκίνηση της διαδικασίας και θα σταλεί επιστολή προς τα κοινοβουλευτικά κόμματα ώστε να ορίσουν τους εκπροσώπους τους για τη διακομματική επιτροπή.
Από την επόμενη εβδομάδα, στην Ολομέλεια της Βουλής θα εγκριθεί το χρονοδιάγραμμα και άρα τότε θα ξεκινήσει επίσημα τις εργασίες της η επιτροπή. Η παρούσα Βουλή είναι προτείνουσα και αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες της διακομματικής επιτροπής για το ποια άρθρα του Συντάγματος θα περάσουν προς αναθεώρηση, απαιτούνται δύο ψηφοφορίες σε χρονική απόσταση ενός μήνα.
Η ΝΔ δεν επιθυμεί καθυστερήσεις και, σύμφωνα με πληροφορίες, η πρώτη ψηφοφορία θα μπορούσε να δρομολογηθεί μέχρι το τέλος του Ιουλίου, ενώ η δεύτερη ψηφοφορία προσδιορίζεται για το τέλος Αυγούστου-αρχές Σεπτεμβρίου.
Με ανάρτησή του στα social media ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για εισήγηση που φέρνει στο τραπέζι «τολμηρές τομές σε όλα τα επίπεδα». Το πακέτο θεσμικών αλλαγών που προτείνει η κυβερνητική πλειοψηφία διαπερνά τη λειτουργία του κράτους, τη Δικαιοσύνη, τη δημόσια διοίκηση. Υπάρχουν επίσης προσθήκες για κατοχύρωση κανόνων σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη, την κλιματική κρίση, τα δημοσιονομικά.
Όσο κι αν η ΝΔ επιδιώκει και μέσω αναθεώρησης πολιτικές πιέσεις στους αντιπάλους της και πρωτίστως στο ΠΑΣΟΚ είναι ανοιχτό προφανώς το ερώτημα κατά πόσο υπάρχουν περιθώρια συναινέσεων πριν από τις εκλογές.
Στον πυρήνα της γαλάζιας πρότασης με εισηγητή τον Ευριπίδη Στυλιανίδη είναι τα εξής:
- Άρθρο 86 (περί ποινικής ευθύνης υπουργών): κατάργηση του «αμελλητί» και αρμοδιότητας της Βουλής για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Προκαταρκτική εξέταση από εισαγγελέα εφετών και πρόταση άσκησης δίωξης από εισαγγελέα Αρείου Πάγου. Εναλλακτικά, προαξιολόγηση ποινικής ευθύνης υπουργών από μεικτό (δικαστικο-πολιτικό) όργανο. Άσκηση δίωξης με απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας του αριθμού των βουλευτών, με ονομαστική ψηφοφορία.
- Άρθρο 16: παροχή ανώτατης εκπαίδευσης από νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης που μπορεί να έχουν δημόσιο ή μη κρατικό/μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα με πλήρη αυτοδιοίκηση, υπό την εποπτεία ανεξάρτητης αρχής. Επίσης, προστασία της ελληνικής σημαίας και της γλώσσας. Υποχρεωτικά 11 έτη φοίτησης (από 9 σήμερα).
- Άρθρο 30: μία εξαετής θητεία Προέδρου της Δημοκρατίας.
- Άρθρο 101A: επιλογή προέδρων και μελών ανεξαρτήτων αρχών από κοινοβουλευτική επιτροπή από κατάλογο τριών υποψηφίων που προτείνονται από Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων.
- Άρθρο 103: επανακαθορισμός της έννοιας της μονιμότητας. Νόμος ορίζει τη διαδικασία αξιολόγησηε των δημοσίων υπαλλήλων με επιβραβεύσεις και ποινές, συμπεριλαμβανομένης της οριστικής παύσης.
- Άρθρο 90: προαγωγές στις θέσεις ανωτάτων δικαστών από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή μεταξύ των αρχαιοτέρων δικαστών, χωρίς κυβερνητική παρέμβαση, από κατάλογο τριών δικαστών για κάθε θέση που προτείνονται από τις οικείες ολομέλειες.
- Άρθρο 41: κατάργηση διάλυσης της Βουλής για εθνικό θέμα εξαιρετικής σημασίας.
- Άρθρο 51: επιστολική ψήφος για τους εκλογείς εντός της επικράτειας.
- Άρθρο 54: με νόμο να προβλέπεται ότι η επικράτεια διαιρείται σε ελάσσονες και μείζονες περιφέρειες.
- Άρθρο 55: δικαίωμα εκλέγεσθαι στα 21.
- Άρθρο 78: κανένας φόρος δεν μπορεί να επιβληθεί με νόμο αναδρομικής ισχύος. Κίνητρα για σταθερό φορολογικό καθεστώς σε στρατηγικές ιδιωτικές επενδύσεις.
- Άρθρο 81: δυνατότητα πρόβλεψης με νόμο λειτουργικού ασυμβιβάστου βουλευτή/υπουργού. Δυνατότητα διορισμού αντιπροέδρων του Υπουργικού Συμβουλίου και μη υπουργών.