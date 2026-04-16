Στην σημερινή συζήτηση στην Βουλή για το Κράτος Δικαίου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, έκανε αναφορά και στα Άρθρα του Συντάγματος που θα τεθούν προς συζήτηση στην Συνταγματική Αναθεώρηση.

Αναλυτικά οι θεματικές που θα ανοίξουν στο πλαίσιο της προ αναθεωρητικής διαδικασίας του Συνταγαμτος, όπως τις έθεσε ο Μητσοτάκης από τη Βουλή:

– αν θα προσθέσουμε στο Άρθρο 5 αναφορά για την τεχνητή νοημοσύνη, την προστασία και την ελευθερία του ατόμου και την ασφάλειά του από την ΤΝ

– αν επιτέλους θα αλλάξουμε το Άρθρο 16, κάτι το οποίο έπρεπε να είχατε κάνει πριν από 20 χρόνια αλλά δεν τολμήσατε

– αν θα γίνει μέριμνα στο Σύνταγμα για την προσιτή στέγη

– αν πραγματικά θα ψηφίσουμε νόμο για τα τη λειτουργία των κομμάτων κατόπιν συνταγματικής επιταγής, κάτι που δεν έχει γίνει τόσα χρόνια αλλά είναι απαραίτητο συστατικό προκειμένου να μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε την ποιότητα της δημοκρατίας μας

– αν θα συζητήσουμε ζητήματα που αφορούν το Άρθρο 51 και το Άρθρο 54 του Συντάγματος, που αφορούν τον εκλογικό νόμο.

«Μετά τις εκλογές» είπε «να κάνουμε μία ειλικρινή συζήτηση για το ποιο εκλογικό σύστημα υπηρετεί σήμερα καλύτερα τις ανάγκες της χώρας. Για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του σταυρού. Αν θέλουμε να συζητήσουμε λογική ενός μεικτού συστήματος με μικρότερες και μεγαλύτερες περιφέρειες -όπου ενδεχομένως κάποιοι μπορεί να εκλέγονται με σταυρό και να εκλέγονται με λίστα». Μίλησε επίσης για το γεγονός «ότι, πράγματι, όταν ένας υπουργός έχει υπουργικό αξίωμα και ταυτόχρονα το μυαλό του είναι στην επανεκλογή του, αυτό δημιουργεί ζητήματα ως προς τη διάκριση μεταξύ εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας».