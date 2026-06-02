Μπορεί η Εθνική Ουγγαρίας να μην λαμβάνει μέρος στο μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη, αλλά οι παίκτες της συγκεντρώθηκαν για τα φιλικά της χώρας τους.

Την παράσταση «έκλεψε» ο σταρ της χώρας, Ντόμινικ Σόμποσλαϊ, με την ιδιαίτερη ένδυση που εμφανίστηκε.

Η εμφάνισή του προκάλεσε έντονες συζητήσεις τόσο ανάμεσα στους συμπαίκτες του όσο και σε μέλη της αντίπαλης αποστολής, με τις αντιδράσεις να ποικίλλουν και να δίνουν… χρώμα στην άφιξή του.

Ο Νούνιες, πρώην επιθετικός της Λίβερπουλ, έμεινε άφωνος από το στυλ του. Ενώ ο Φεντερίκο Κιέζα εντυπωσιάστηκε και «έβαλε φωτιές».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Szoboszlai Dominik (@szoboszlaidominik)

Ο Σόμποσλαϊ πάντως ανέφερε ότι το έκανε για τη χώρα του.