Η αποκάλυψη του δικαστικού «μπλόκου» από το Ελεγκτικό Συνέδριο στην προμήθεια των 25 αμφίβιων πυροσβεστικών αεροσκαφών Air Tractor έναντι 155 εκατομμυρίων ευρώ φαινόταν να βάζει φρένο στη διείσδυση του διαβόητου «Καρτέλ της Φωτιάς» στον ελληνικό χώρο. Οπως σας έγραψα το Σάββατο, το δικαστήριο έκανε λόγο για μια σκανδαλώδη διαδικασία ανάθεσης, αναδεικνύοντας τις βαριές καταδίκες της ισπανικής Δικαιοσύνης για το δίκτυο που επί δύο δεκαετίες νόθευε τον ανταγωνισμό και δωροδοκούσε αξιωματούχους.

Η ίδια ακριβώς ιστορία εξελίσσεται τώρα στην Κύπρο, όπου το καρτέλ είχε ήδη στήσει «χρυσές» δουλειές, σύμφωνα με τις αποκαλύψεις της εφημερίδας «Φιλελεύθερος». Εκεί πρωταγωνιστεί η άλλη εταιρεία του καρτέλ, η Titan Firefighting Company S, πρωταγωνίστρια του ισπανικού σκανδάλου, η οποία, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, διατηρεί σε ισχύ σύμβαση ύψους 25 εκατ. ευρώ με το Τμήμα Δασών για τη μίσθωση 4 αεροσκαφών και υπογράφηκε το καλοκαίρι του 2024 με ορίζοντα υλοποίησης μέχρι το 2026 και προοπτική ανανέωσης έως το 2028. Η σύμβαση αυτή παραμένει επίσημα ενεργή, παρότι έχει ξεκινήσει ποινική έρευνα για τη συγκεκριμένη ανάθεση.

Ο υπάλληλος έγινε… κασκαντέρ

Παρότι το ελληνικό σκέλος της υπόθεσης περιορίστηκε στο θεσμικό επίπεδο, στη Λευκωσία κοντεύει να εξελιχθεί σε αστυνομικό θρίλερ… Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ένας υπάλληλος του Τμήματος Δασών, ο οποίος ελέγχεται για συμβάσεις άνω των 32 εκατ. ευρώ, οι οποίες κατέληγαν συστηματικά στην Titan. Συμπτωματικώς, η ισπανική εταιρεία εκπροσωπείτο στην Κύπρο από μια τοπική εταιρική οντότητα, η οποία είχε ως δηλωμένο μέτοχο (από το 2012 έως το 2024) τη μητέρα του υπαλλήλου. Οταν, λοιπόν, οι ανακριτές πραγματοποίησαν έφοδο στα γραφεία της κυπριακής αντιπροσώπου εταιρείας εντόπισαν στον χώρο της τον υπάλληλο του Τμήματος Δασών, ο οποίος στην προσπάθειά του να διαφύγει έκανε τον… κασκαντέρ και πήδηξε από το μπαλκόνι του κτιρίου. Από το ρεπορτάζ του «Φιλελεύθερου» προκύπτει ότι στη δικογραφία υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν πως δικαιολογούσε τις υπερτιμολογημένες συμβάσεις συχνά με αστεία επιχειρήματα. Το ηθικό δίδαγμα είναι πως, τόσο στην Αθήνα όσο και στη Λευκωσία, η εκμετάλλευση της ανάγκης για πυροπροστασία δεν περνάει χωρίς έλεγχο. Ευτυχώς.

Καμία ανησυχία για τον Ελπιδοφόρο

Δεν εμπνέει ανησυχία η υγεία του 58χρονου αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου, τονίζουν οι γιατροί του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, στο οποίο μεταφέρθηκε την Κυριακή για προληπτικούς λόγους, μετά την αδιαθεσία του και το λιποθυμικό επεισόδιο την ώρα της λειτουργίας στον Αγιο Νικόλαο Καλαμαριάς. Ο Ελπιδοφόρος βρέθηκε την περασμένη Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη ύστερα από ένα πενθήμερο ολονυκτιών και παρακλήσεων στο Αγιον Ορος, στις μονές Ξενοφώντος, Φιλοθέου και στο Πρωτάτο στις Καρυές. Μετά την έξοδό του από το νοσοκομείο και παρά τις συστάσεις για ξεκούραση, συνέχισε κανονικά το πρόγραμμά του στη Θεσσαλονίκη .

Αύριο στο Χιλιομόδι το ύστατο χαίρε στον Νίκο Ταγαρά

Στην πατρίδα του, στο Χιλιομόδι Κορινθίας, θα ταφεί αύριο ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Ταγαράς, ο οποίος «έφυγε» το βράδυ της Παρασκευής σε ηλικία 70 ετών έπειτα από μάχη με τον καρκίνο. Η εξόδιος ακολουθία για τον εκλιπόντα υφυπουργό θα τελεστεί νωρίτερα (Τετάρτη, στη 1 μ.μ.) στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο, ενώ η σορός θα βρίσκεται στον ναό από τις 10 το πρωί. Με μακρά πορεία στην Αυτοδιοίκηση κι επί δύο θητείες νομάρχης Κορινθίας, ο Νίκος Ταγαράς, πολιτικός μηχανικός στο επάγγελμα, είχε μεταπηδήσει στην κεντρική πολιτική σκηνή το 2012 και μέχρι τις τελευταίες ημέρες εργαζόταν για την ολοκλήρωση του νέου Κώδικα για τις Πολεοδομίες, τον οποίο είχε προγραμματίσει να εισαγάγει προς ψήφιση στη Βουλή. Τη βαθιά θλίψη του εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ συλλυπητήρια μηνύματα απηύθυναν επίσης οι Κωνσταντίνος Τασούλας, Αντώνης Σαμαράς, Νικήτας Κακλαμάνης, Νίκος Ανδρουλάκης και Σωκράτης Φάμελλος. Ως υφυπουργός, ο Νίκος Ταγαράς είχε αναλάβει το χαρτοφυλάκιο του χωρικού σχεδιασμού, αφήνοντας ως κύριο έργο του τη μεγαλύτερη πολεοδομική και χωροταξική μεταρρύθμιση των τελευταίων δεκαετιών στη χώρα, με την εκπόνηση των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων.