Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται οι κρίσιμες ώρες που προηγήθηκαν της άγριας δολοφονίας της 39χρονης Βασιλικής στην Καλαμάτα, από την στιγμή που οι γείτονες αντιλήφθηκαν τις φωνές της, προτού ο 41χρονος σύζυγός της της αφαιρέσει με τόσο βίαιο τρόπο την ζωή.

Η 39χρονη έφερε πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι σε διάφορα σημεία του σώματός της. Ειδικότερα, διαπιστώθηκαν τραύματα στην πλάτη, δύο στον θώρακα, τραύμα στον λαιμό, καθώς και αμυχές στα χέρια, οι οποίες παραπέμπουν σε προσπάθεια άμυνας.

Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να πραγματοποιηθεί εκ νέου σήμερα και εκτιμάται ότι θα ρίξει περισσότερο φως στις ακριβείς συνθήκες του στυγερού εγκλήματος.

«Πρέπει να έχει προηγηθεί καβγάς» ισχυρίζεται ο δικηγόρος του δράστη

Το πιο σοκαριστικό είναι ότι στο διπλανό δωμάτιο, την στιγμή της δολοφονίας, βρίσκονταν τα δύο παιδιά του ζευγαριού, ηλικίας 6 και 10 ετών, ενώ ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι φέρεται πως δεν αντιλήφθηκαν τίποτα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, κατά την έρευνα των αστυνομικών στο διαμέρισμα όπου διέμενε το ζευγάρι, εντοπίστηκαν συσκευασίες και κυψέλες αγχολυτικών/ηρεμιστικών φαρμάκων, οι οποίες έχουν συλλεχθεί και εξετάζονται στο πλαίσιο της προανάκρισης. Παράλληλα, οι αρμόδιες αρχές φέρονται να έχουν ζητήσει τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων και στα ανήλικα.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 41χρονος φέρεται πως ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι ξύπνησε και είδε την σύζυγό του πάνω στο κρεβάτι, να τον απειλεί με ένα μαχαίρι, υποστηρίζοντας ότι αμύνθηκε κατά την διάρκεια της έντασης. Ο κ. Γιώργος Καμβύσης, δικηγόρος του καθ’ ομολογίαν δράστη, μιλώντας στο tanea.gr υποστηρίζει ότι «έχει βαριά τραύματα και μώλωπες κάτω από τα μάτια, οπότε θεωρώ ότι πρέπει να έχει προηγηθεί κάποιος καβγάς, ότι έχει δεχθεί επίθεση, χωρίς να θέλω να προκαταλάβω τίποτα», προσθέτοντας πως «πριν μία ώρα που τον συνάντησα στην ασφάλεια της Καλαμάτας, αντίκρισα ένα κουρέλι. Ωστόσο, δεν έχω δει ακόμη την δικογραφία και τις καταθέσεις και επιφυλάσσομαι για τα όσα αναφέρονται και από τις δύο πλευρές».

Παράλληλα, ο κ. Καμβύσης επεσήμανε πως θα ζητήσει τριήμερη προθεσμία.

Οι εντάσεις και οι καβγάδες

Από την πλευρά τους, γείτονες του ζευγαριού, έχουν αναφέρει πως άκουγαν συχνά καβγάδες, φωνές και περιστατικά που φέρεται πως παρέπεμπαν σε λεκτική και σωματική βία.

Ήταν περίπου 02:00 τα ξημερώματα της Δευτέρας (01/06), όταν οι ίδιοι άκουσαν τις έντονες φωνές της άτυχης γυναίκας που ζητούσε βοήθεια. Οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, όπου ο 41χρονος σύζυγος άνοιξε την πόρτα και ήταν γεμάτος αίματα, ενώ η 39χρονη σύζυγος του, εντοπίστηκε νεκρή στην κρεβατοκάμαρά τους, δίπλα στο κρεβάτι με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι το οποίο ήταν τοποθετημένο στο χέρι της.

Το τελευταίο γεγονός προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση στις αρχές, καθώς ο 41χρονος ισχυρίζεται πως ο ίδιος απειλήθηκε από την Βασιλική με μαχαίρι, και ότι αμύνθηκε.

Το κίνητρο της δολοφονίας φαίνεται πως συνδέεται με την παθολογική ζήλεια του δράστη, αλλά και με την απόφαση της 39χρονης να ζητήσει διαζύγιο, μια πρόθεση που είχε εκφράσει στο περιβάλλον της, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσημη καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία στις αστυνομικές αρχές.

Η τελευταία βόλτα της Βασιλικής με τα παιδιά της

Λίγες ώρες προτού ο 41χρονος δολοφονήσει με μανία την αδικοχαμένη Βασιλική, το απόγευμα της Κυριακής, η ίδια είχε πάει βόλτα με τα δύο παιδιά της και πέρασε 2-3 ώρες σε έναν παιδότοπο, σύμφωνα με μαρτυρία στο tanea.gr.

Ειδικότερα, η Βασιλική έπινε μόνη της τον καφέ της και ήταν απασχολημένη με το κινητό της, ενώ τα παιδάκια της έπαιζαν στον παιδότοπο. Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία στην συγκεκριμένη επιχείρηση η 39χρονη πήγαινε και μαζί με τον σύζυγό της.