Ακόμη ένας Κινέζος κατασκευαστής πρόκειται να κατασκευάσει τα οχήματά του στην Ισπανία και, κατ’ επέκταση, εντός της ΕΕ. Ένα τέτοιο βήμα αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία για τις Κινέζες αυτοκινητοβιομηχανίες, καθώς η ΕΕ έχει επιβάλει υψηλούς δασμούς στις εισαγωγές ηλεκτρικών οχημάτων από την Κίνα.

Η Κίνα γλυκοκοιτάζει την Ευρώπη, όχι μόνο ως πελάτη αλλά και ως επένδυση. Συγκεκριμένα, η MG ανακοίνωσε το πρώτο εργοστάσιο παραγωγής στην Ευρώπη, το οποίο θα φτιαχτεί στην περιοχή Γαλικία της Ισπανίας. Θα είναι μια επένδυση περίπου 200 εκατομμυρίων ευρώ, αποτελώντας σημαντικό ορόσημο στη μακροπρόθεσμη δέσμευση της MG στην ευρωπαϊκή αγορά και στην επιτάχυνση της στρατηγικής της «Στην Ευρώπη, για την Ευρώπη». Η παραγωγή έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει το 2028, με ετήσια δυναμικότητα έως και 120.000 οχήματα. Η εγκατάσταση θα ενσωματώνει τα τμήματα έρευνας και ανάπτυξης οχημάτων, την προηγμένη κατασκευή κ.α.

Το νέο εργοστάσιο στη Γαλικία πρόκειται να κατασκευαστεί στην πόλη-λιμάνι Ferrol και αναμένεται να δημιουργήσει 2.000 θέσεις εργασίας.

«Επενδύοντας στις τοπικές αγορές και σε μια ισχυρότερη , επιταχύνουμε την πορεία της Ευρώπης προς ένα πιο έξυπνο και βιώσιμο μέλλον κινητικότητας», δήλωσε ο William Wang, Διευθύνων Σύμβουλος της MG Europe.