Ποινικές ευθύνες προς πάσα κατεύθυνση αναφορικά με ανεξέλεγκτη χωματερή που έχει δημιουργηθεί δίπλα από τη γέφυρα της Ποτίδαιας στη Χαλκιδική, σε δρόμο που εκτείνεται προς την Κασσάνδρα και κοντά σε πευκόφυτη περιοχή, ερευνούν οι αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές.

Με εντολή προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκιδικής, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης Λεωνίδας Νικολόπουλος παρήγγειλε τη διενέργεια επείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης για να διαπιστωθεί εάν στοιχειοθετούνται αδικήματα, όπως παραβάσεις της νομοθεσίας για το περιβάλλον κ.ά.

Με την ίδια εισαγγελική εντολή καλούνται να καταθέσουν σε πρώτη φάση, στο πλαίσιο της έρευνας, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για να διευκρινιστεί ποιοι είναι υπεύθυνοι για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, ενόψει, μάλιστα, της έναρξης της τουριστικής περιόδου και της άφιξης χιλιάδων παραθεριστών στην περιοχή.

Αφορμή για την εισαγγελική παρέμβαση αποτέλεσαν δημοσιεύματα στον ηλεκτρονικό Τύπο και τηλεοπτικά ρεπορτάζ που κάνουν λόγο για «ανεξέλεγκτο μπαζότοπο», όπου έχουν συσσωρευτεί μπάζα, ογκώδη απορρίμματα, σπασμένα γυαλιά, εύφλεκτα υλικά κ.ά. Σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα/ρεπορτάζ, κάτοικοι καταγγέλλουν ότι το πρόβλημα υφίσταται εδώ και περίπου δύο χρόνια και επιδεινώνεται συνεχώς, ενώ εκφράζουν ανησυχία για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.