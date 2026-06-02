Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σε παραλία της Βραζιλίας, όπου ένας 11χρονος υπέστη ακρωτηριασμό στο πόδι ύστερα από επίθεση καρχαρία την Κυριακή 31 Μαΐου 2026. Το αγόρι τραυματίστηκε σοβαρά στην πολυσύχναστη παραλία Piedade, στο Jaboatao dos Guararapes.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο καρχαρίας επιτέθηκε στο ισχίο του παιδιού περίπου στη 1:40 μ.μ. τοπική ώρα. Ο 11χρονος υπέστη εκτεταμένα τραύματα στο αριστερό μέρος του σώματός του και, όπως ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες, ικέτευε τους διασώστες να μην τον αφήσουν να πεθάνει.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε, φαίνεται ομάδα ανδρών να τραβά το σώμα του παιδιού προς την ακτή, ενώ καλεί σε βοήθεια όσους βρίσκονται κοντά.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ταυτοποίησαν το αγόρι ως τον Ζοάο Λούκας Κάστορ Νεμέζιο Σάλες, ο οποίος βρισκόταν στην παραλία μαζί με τον θείο του, Άλντεμιρ Χοσέ, και άλλα δύο παιδιά.

«Ήμασταν όλοι στη θάλασσα πριν από την επίθεση, και εγώ μόλις είχα βγει από το νερό και είχα αφήσει τα παιδιά στη θάλασσα», είπε ο Χοσέ, περιγράφοντας τη στιγμή της επίθεσης. «Τότε άκουσα έναν παράξενο θόρυβο, και όταν γύρισα, το μόνο που έβλεπα ήταν αίμα. Δεν το σκέφτηκα δεύτερη φορά και έτρεξα στο νερό για να βγάλω τον ανιψιό μου έξω. Είχε τις αισθήσεις του και απλώς με ικέτευε να μην τον αφήσω να πεθάνει».

Το παιδί υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και, σύμφωνα με τοπικές αναφορές, έχει πλέον ανακτήσει τις αισθήσεις του, ενώ η κατάστασή του θεωρείται σταθερή.

Προειδοποιήσεις για επικίνδυνη περιοχή

Οι πυροσβέστες ανέφεραν ότι η επίθεση σημειώθηκε σε περιοχή όπου υπάρχουν προειδοποιήσεις για αυξημένο κίνδυνο επιθέσεων καρχαριών. Κατά μήκος της παραλίας έχουν τοποθετηθεί πινακίδες που ενημερώνουν τους λουόμενους σχετικά με τους κινδύνους.

«Στο σημείο όπου δέχτηκε επίθεση το αγόρι, η πινακίδα ενημερώνει ότι η περιοχή είναι επιρρεπής σε επιθέσεις και παρέχει πληροφορίες σχετικά με το πότε πρέπει να αποφεύγεται το κολύμπι», δήλωσε η εκτελεστική γραμματέας της Κρατικής Επιτροπής Παρακολούθησης Περιστατικών με Καρχαρίες, Danise Alves.

Αύξηση των περιστατικών

Το CEMIT ανέφερε ότι η συγκεκριμένη επίθεση ήταν το 83ο καταγεγραμμένο περιστατικό με καρχαρία στο Περναμπούκο από το 1992, όταν η πολιτεία ξεκίνησε την παρακολούθηση τέτοιων συμβάντων. Από αυτά, τα 24 έχουν σημειωθεί στην παραλία Piedade.

Το περιστατικό της Κυριακής ήταν το τρίτο φέτος στο Περναμπούκο. Μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνεται και ένας 13χρονος που έχασε τη ζωή του ύστερα από επίθεση καρχαρία στην παραλία Del Chifre, στην Olinda, περίπου 16 μίλια βόρεια του Jaboatao dos Guararapes.