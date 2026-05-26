Ένας καρχαρίας μήκους περίπου 2,5 μέτρων εμφανίστηκε στα αβαθή της παραλίας των Κεχριών στην Κόρινθο.

Το φαινόμενο προκάλεσε αναστάτωση, αλλ΄ακαι το ενδιαφέρον όσων βρίσκονταν εκείνη την ώρα στην παραλία. Το περιστατικό καταγράφηκε από αυτόπτες μάρτυρες με τα κινητά τους τηλέφωνα.

Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που το ίδιο -πιθανότατα- καρχαριοειδές επισκέπτεται τις παραλίες της περιοχής, καθώς είχε θεαθεί στην παραλία των Κεχριών και πρις από 4 ημέρες, ενώ πριν από περίπου μία εβδομάδα εθεάθη να κολυμπα στα ρηχά στην παραλία των Λουτρών Ωραίας Ελένης.

Το τελευταίο διάστημα καταγράφονται αυξημένες εμφανίσεις παρόμοιων θαλάσσιων ειδών σε διάφορες ελληνικές παραλίες, φαινόμενο που αποδίδεται σύμφωνα με τους ειδικούς στην κλιματική αλλαγή και την άνοδο της θερμοκρασίας της θάλασσας.