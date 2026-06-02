Δικογραφία σε βάρος ενός 11χρονου σχημάτισαν οι Αρχές στη Θεσσαλονίκη, μετά από καταγγελία για επίθεση σε βάρος συνομήλικού του κατά τη διάρκεια παιχνιδιού μπάσκετ.

Σύμφωνα με την καταγγελία που υπέβαλε 49χρονος πατέρας, το παιδί του δέχθηκε χτυπήματα στο πρόσωπο από άλλο ανήλικο το μεσημέρι του Σαββάτου 16 Μαΐου, ενώ τα δύο παιδιά έπαιζαν σε υπαίθριο γήπεδο μπάσκετ.

Έπειτα από έρευνα αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Βόλβης, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του φερόμενου δράστη και, σύμφωνα με το thestival, σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων. Παράλληλα, δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος των γονέων του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.