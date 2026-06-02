Μερικοί πασόκοι λένε πως ήταν εντός γραμμής, αφού μίλησε για μετεκλογική συνεργασία στην περίπτωση που η ΝΔ είναι χαμηλά, στο 25%, για να δημιουργήσουν ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ «μια συνθήκη ανατροπής». Αλλοι υποστηρίζουν ότι ο Χάρης Δούκας κλείνει το μάτι στον Τσίπρα ενώ το Κίνημα έχει συμφωνήσει να επιχειρήσει αυτόνομη πορεία. Οποια σχολή σκέψης κι αν έχει δίκιο, πάντως, ο δήμαρχος παραβλέπει μια σημαντική λεπτομέρεια: ο πρώην πρωθυπουργός δεν είναι Κώστας Ζαχαριάδης, δεν θέλει να ακούει για συνεργασίες.

Φώτιση

Στην τοποθέτηση Δούκα απάντησε με ένα ποστ (το οποίο ξεκινάει ως εξής: «Του Αγίου Πνεύματος σήμερα. Δεν ξέρω αν θα φωτιστούμε όλοι, αλλά μια προσπάθεια αξίζει») η Αννα Διαμαντοπούλου. Τι του επισήμανε; «Το ΠΑΣΟΚ δεν παρακαλεί κανέναν για συνεργασίες (πόσο μάλλον όσους μας προσβάλλουν, μας απορρίπτουν και δεν έχουν καν πολιτικό σύνορο μαζί μας)». Θα μπορούσε να συμπληρώσει και πως το φως που βλέπει ο δήμαρχος στην άκρη του τούνελ είναι αυτό του τρένου που έρχεται κατά πάνω του.

Επίπεδο

Δεν θέλει να ρίξει «τελείως» το επίπεδο της πολιτικής αντιπαράθεσης η Θεώνη Κουφονικολάκου. Οπότε, δήλωσε ότι δεν μπαίνει σε συζήτηση με την Καρυστιανού – στην οποία κατά τα λεγόμενά της έχει επίσης προκαλέσει άγχος και πανικό η ΕΛΑΣ –, παρότι εκείνη κατηγόρησε τον Τσίπρα πως αντέγραψε «στοιχεία» από την ιδρυτική διακήρυξη της Ελπίδας για τη Δημοκρατία. Βέβαια, η υπεράνω ελασίτισσα πορτ-παρόλ ξεχνάει πως πρώτοι έκαναν επίπεδο το επίπεδο εκείνοι που τρόλαραν τα περιστέρια από το Θησείο.

Κέντρο

Αποψη για την ελασίτικη «λογοκλοπή» που κατήγγειλε η Καρυστιανού εξέφρασε κι ο Νίκος Καρανίκας. Σύμφωνα μ’ αυτήν, λοιπόν, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία «είναι κεντρώο κόμμα». Δηλαδή, στην ανάγνωσή του, «έχει ως κέντρο τα ζητήματα ηθικής και έχει ορίσει πέντε βασικά ζητήματα, όπως η διατήρηση των δημόσιων αγαθών, ενώ το ίδιο πράγμα λέει και ο Τσίπρας στην ιδρυτική διακήρυξη». Αν χαθήκατε κάπου στην καρανίκεια μετάφραση της ιδεολογικής τοποθέτησης του κόμματος που ιδρύθηκε στο Ολύμπιον, δεν φταίτε εσείς. Τα αριστερά μυαλά είναι γενικώς θολωμένα αυτή την περίοδο.