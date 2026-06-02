Τα τυπικά απομένουν για συμφωνία Μπενφίκα και Μάρκο Σίλβα
Οριστικά προς αλλαγή σελίδας φαίνεται να οδεύει η Μπενφίκα, καθώς ο Μάρκο Σίλβα είναι, όπως όλα δείχνουν, ο εκλεκτός για την τεχνική ηγεσία της ομάδας της Λισαβόνας. Σύμφωνα με την «A Bola», οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε συμφωνία για συνεργασία διάρκειας τριών ετών, με τον Πορτογάλο τεχνικό να ετοιμάζεται να αναλάβει τους «αετούς» στη […]
Οι κλήσεις του Βλάχου για την προετοιμασία της Εθνικής ενόψει της τελικής φάσης του World Cup
Η Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας έκανε γνωστή τη λίστα των 21 παικτών που επέλεξε ο Θοδωρής Βλάχος για το αρχικό στάδιο προετοιμασίας της Εθνικής ομάδας πόλο ανδρών, ενόψει της τελικής φάσης του World Cup, η οποία θα διεξαχθεί στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας από τις 22 έως τις 26 Ιουλίου. Η πρώτη συγκέντρωση της ομάδας έχει προγραμματιστεί […]
Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι για Πουαριέ: Υπέστη ρήξη αχιλλείου
Τα χειρότερα νέα για τον Βενσάν Πουαριέ δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν. Ο 32χρονος σέντερ της Αναντολού Εφές υπέστη ρήξη αχιλλείου τένοντα μετά τον σοκαριστικό τραυματισμό του απέναντι στην Φενέρμπαχτσε για τα playoffs της τουρκικής λίγκας, όταν σε προσπάθεια του να πιάσει μια μπάλα συγκρούστηκε με τον Κεμ Μπιρτς, ενώ χρειάστηκε βοήθεια για να αποχωρήσει από το γήπεδο. Ο Πουαριέ θα […]
Επίσημο: Στην Τούμπα τα παιχνίδια της Εθνικής Ελλάδας
Η Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου έχει ήδη αρχίσει τις προπονήσεις της ενόψει των φιλικών αναμετρήσεων που ακολουθούν. Πρώτος σταθμός είναι το εκτός έδρας παιχνίδι με τη Σουηδία στις 4 Ιουνίου, ενώ τρεις ημέρες μετά το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα υποδεχτεί την Ιταλία στο Παγκρήτιο Στάδιο, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τις επίσημες υποχρεώσεις του στο UEFA […]
Διαγνώστηκε με καρκίνο ο θρύλος της Λίβερπουλ Κένι Νταλγκλίς
Μία δύσκολη προσωπική μάχη καλείται να δώσει ο Κένι Νταλγκλίς, καθώς ο εμβληματικός παλαίμαχος ποδοσφαιριστής και προπονητής αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο. Ο θρύλος της Λίβερπουλ και μία από τις σημαντικότερες μορφές στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου γνωστοποίησε την είδηση μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενημερώνοντας πως έχει ήδη ξεκινήσει θεραπευτική αγωγή με […]