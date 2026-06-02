Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται ξανά ο Χάμες Ροντρίγκες, αυτή τη φορά όχι για ποδοσφαιρική του στιγμή, αλλά για μια ιστορία εκτός γηπέδων που αποκαλύφθηκε μέσα από το ντοκιμαντέρ του στο Netflix.

Ο Κολομβιανός μεσοεπιθετικός αναφέρθηκε σε περιστατικό που σημειώθηκε την 1η Ιανουαρίου 2016, όταν, όπως περιγράφει, έφτασε στο προπονητικό κέντρο της Ρεάλ Μαδρίτης έχοντας προηγουμένως καταδιωχθεί από την αστυνομία λόγω υπερβολικής ταχύτητας.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, οι αρχές τον ακολούθησαν μέχρι τις εγκαταστάσεις της «βασίλισσας», χωρίς να γνωρίζουν αρχικά την ταυτότητα του οδηγού, προτού στη συνέχεια το θέμα διευθετηθεί με την εμπλοκή των υπευθύνων ασφαλείας του συλλόγου.

Λίγο αργότερα, ο Χάμες τιμωρήθηκε με πρόστιμο ύψους 10.400 ευρώ για μη συμμόρφωση στις εντολές των αρχών, ενώ ο ίδιος περιγράφει με χιούμορ την αντίδραση των συμπαικτών του, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «είχε γίνει ανέκδοτο στα αποδυτήρια».

Ο ίδιος μάλιστα, μέσα από το ντοκιμαντέρ, σχολίασε με δόση αυτοσαρκασμού την ταχύτητα με την οποία οδηγούσε εκείνη την ημέρα, αναγνωρίζοντας το περιστατικό που είχε προκαλέσει έντονη αίσθηση στην Ισπανία.