Σε κλίμα διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας της σεζόν 2026-27 βρίσκεται ο Ολυμπιακός, με την ΠΑΕ να προχωρά την Τρίτη (02/06) σε επίσημη ενημέρωση προς τους φιλάθλους της ομάδας.

Όπως έγινε γνωστό, η προθεσμία για την ανανέωση των θέσεων από τους περσινούς κατόχους διαρκείας λήγει την Πέμπτη 4 Ιουνίου στις 15:00, με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν ήδη καταγράψει σημαντική ανταπόκριση.

Παράλληλα, 11.500 φίλαθλοι έχουν ήδη προχωρήσει στην ανανέωση των εισιτηρίων τους, επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη ζήτηση και το έντονο ενδιαφέρον ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός

“Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας 2025-26 ότι η προθεσμία για το δικαίωμα ανανέωσης των θέσεων τους λήγει την Πέμπτη 04/06 στις 15:00.

Δικαίωμα ανανέωσης της θέσης τους έχουν όλοι οι περσινοί κάτοχοι με τις παρακάτω παρουσίες:

Άνω των 20 αγώνων, έκπτωση 5% στις τιμές του 1ου πίνακα.

Από 14 έως 19 αγώνες με τις τιμές του 1ου πίνακα.

Από 13 αγώνες και κάτω με τις τιμές του 2ου πίνακα (δε θα έχουν δικαίωμα για αλλαγή θέσης στη 2η περίοδο).

Η διαδικασία ανανέωσης γίνεται από την επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ Ολυμπιακός, www.olympiacos.org”.