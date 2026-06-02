Την ώρα που ο Βλαντίμιρ Πούτιν χαρακτηρίζει «προδότες» όσους στρέφονται στα δυτικά πρότυπα ζωής, μια αποκαλυπτική έρευνα των The Times ξεσκεπάζει την απόλυτη υποκρισία του Κρεμλίνου.

Σύμφωνα με έγγραφα της ερευνητικής μονάδας Systema, ο Ρώσος πρόεδρος εμπιστεύτηκε την ανατροφή των δύο κρυφών γιων του σε δεκάδες νταντάδες και παιδαγωγούς από τη Βρετανία, τη Γερμανία, την Ιρλανδία και την Αυστρία, καταβάλλοντάς τους παχυλούς μισθούς που άγγιζαν ακόμη και τα 7.000 ευρώ τον μήνα.

Επίσημα, ο Πούτιν έχει μόνο δύο ενήλικες κόρες από τον γάμο του με τη Λιουντμίλα Πούτινα, ο οποίος έληξε το 2014. Ωστόσο, αποτελεί κοινό μυστικό ότι ο Ρώσος ηγέτης διατηρεί δεσμό με την πρώην Ολυμπιονίκη της ρυθμικής γυμναστικής, Αλίνα Καμπάεβα. Μαζί της φέρεται να έχει αποκτήσει δύο γιους, τον 11χρονο Ιβάν και τον μικρότερο Βλαντίμιρ Τζούνιορ. Τα δύο αγόρια ζουν σε καθεστώς απόλυτης απομόνωσης στην αυστηρά φρουρούμενη έπαυλη του Πούτιν κοντά στη λίμνη Βαλντάι, βορειοδυτικά της Μόσχας.

Για τη φροντίδα τους επιστρατεύτηκε ένα δίκτυο τουλάχιστον 20 ξένων υπαλλήλων, οι οποίοι στα επίσημα συμβόλαια θολώνουν τα νερά, καθώς θεσμικά εμφανίζονται ως «κορυφαίοι μεταφραστές». Αν και οι ονομαστικοί μηνιαίοι μισθοί ξεκινούσαν από τα 1.965 ευρώ (167.000 ρούβλια), οι πληρωμές εκτοξεύονταν μέσω μπόνους και μετρητών. Τα έγγραφα δείχνουν ότι ορισμένες γκουβερνάντες αμείβονταν με το αστρονομικό ποσό των 6.935 ευρώ μηνιαίως.

Η γεωπολιτική, πάντως, επηρέασε ακόμη και το προαύλιο της έπαυλης. Μετά την εισβολή στην Ουκρανία το 2022, ο Πούτιν άρχισε να δείχνει σαφή προτίμηση σε προσωπικό από χώρες που θεωρούνται «φιλικές» προς τη Μόσχα, στρεφόμενος μαζικά προς τη Νότια Αφρική, αν και η Γερμανία παρέμεινε η κύρια δεξαμενή εργαζομένων.

Η ζωή, ωστόσο, μέσα στο «χρυσό κλουβί» του Βαλντάι συνοδεύεται από σιδηρά πειθαρχία και ιδεολογική λογοκρισία. Οι εργαζόμενοι, οι οποίοι υποχρεούνται να διαμένουν μόνιμα στις εγκαταστάσεις χωρίς δικαίωμα ελεύθερης μετακίνησης, δίνουν καθημερινές αναφορές για τη συμπεριφορά των παιδιών.

Την ίδια στιγμή, η εμμονική ρητορική του Πούτιν κατά της Δύσης και της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας έχει μεταφερθεί αυτούσια στους όρους εργασίας. «Ποτέ μην επιβάλλετε τις θρησκευτικές, πολιτικές ή ιδεολογικές σας απόψεις στο παιδί», αναφέρει ρητά σχετικός όρος συμβολαίου. Οι οδηγίες απαγορεύουν ρητά κάθε αναφορά σε θέματα φύλου, σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης ή οτιδήποτε σχετίζεται με τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα, χωρίς την πρότερη έγκριση του εργοδότη.

Η καθημερινότητα των παιδιών παρακολουθείται μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια. Τα έγγραφα αποκαλύπτουν από τη μία τρυφερές στιγμές, όπως μια χριστουγεννιάτικη κάρτα που έφτιαξε ο μικρός Ιβάν για τους γονείς του το 2018, και από την άλλη εξαντλητικό έλεγχο, με χαρακτηριστικό παράδειγμα μια γκουβερνάντα που κατηγορήθηκε επίσημα επειδή αμέλησε την προσωπική καθαριότητα του παιδιού μετά την τουαλέτα.

Παρά τα εξαντλητικά μέτρα ασφαλείας, η διαρροή αυτών των εγγράφων γκρεμίζει το προφίλ του ασκητικού Ρώσου πατριώτη, αποδεικνύοντας ότι πίσω από τις κλειστές πόρτες, η ελίτ του Κρεμλίνου αγοράζει τη δυτική πολυτέλεια που δημόσια αναθεματίζει.