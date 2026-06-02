Οι αρχές της Ουκρανίας διέταξαν σήμερα την απομάκρυνση περισσότερων από 7.000 κατοίκων από διάφορες πόλεις στην επαρχία του Χαρκόβου, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για πιθανή ρωσική προέλαση στην περιοχή.

Η συγκεκριμένη επαρχία, που βρίσκεται στη βορειοανατολική Ουκρανία, συνορεύει με τη Ρωσία και αποτελεί μία από τις πιο ευάλωτες ζώνες της χώρας.

«Δεδομένης της κατάστασης ασφαλείας και των συστηματικών επιθέσεων του εχθρού, επεκτείνουμε την υποχρεωτική ζώνη εκκένωσης» περιοχών, ανέφερε ο περιφερειακός κυβερνήτης Όλεγκ Συνεγκούμποφ με ανάρτησή του στο Telegram.

Το μέτρο, όπως διευκρίνισε, αφορά επτά πόλεις και επηρεάζει πάνω από 7.000 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων περισσότερα από 1.700 παιδιά.

Οι ουκρανικές αρχές προχωρούν τακτικά σε εκκενώσεις αμάχων από περιοχές του ανατολικού τμήματος της χώρας, όπου οι μάχες μαίνονται εδώ και περισσότερα από τέσσερα χρόνια, προκαλώντας σοβαρές ανθρωπιστικές συνέπειες.