Καμπάνια ενημέρωσης των πολιτών άνω των 60 ετών για τους κινδύνους που κρύβει η θάλασσα, ξεκινά το υπουργείο Υγείας.

Το πρόγραμμα, που θα περιλαμβάνει την αποστολή sms και mail, θα υλοποιηθεί μέσω ΗΔΙΚΑ σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ και το Safe Water Sports και εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο πρόληψης των πνιγμών.

Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, κατά μέσο όρο 373 άνθρωποι χάνουν κάθε χρόνο τη ζωή τους στις ελληνικές θάλασσες, ενώ περίπου το 80% είναι άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών.

Η καμπάνια θα περιλαμβάνει πρακτικές οδηγίες και συμβουλές ασφαλούς κολύμβησης και θα αναπτυχθεί μέσα από ενημερωτικές δράσεις σε ΚΑΠΗ και άλλους χώρους που επισκέπτονται συχνά ηλικιωμένοι,

«Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε την κουλτούρα ασφάλειας στο υδάτινο περιβάλλον και να περιορίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τα τραγικά περιστατικά που καταγράφονται κάθε χρόνο.

Θα ζητήσω από την ΗΔΙΚΑ να αποστείλει sms και email σε όλους τους πολίτες αυτής της ηλικιακής ομάδας με το σχετικό ενημερωτικό υλικό, ώστε να τους ενημερώσουμε άμεσα. Η κολυμβητική περίοδος ξεκινά και χρειάζεται όλοι να είμαστε πιο προσεκτικοί», ανέφερε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΥ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος αναφέρθηκε στη συμβολή της πρόληψης και του προγράμματος «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ», υπογραμμίζοντας πως μέρος των πνιγμών συνδέεται με υποκείμενα προβλήματα υγείας που συχνά παραμένουν αδιάγνωστα.

«Ένας άνθρωπος που έχει μια καρδιοπάθεια και δεν το γνωρίζει μπορεί να εμφανίσει μια σοβαρή αρρυθμία μέσα στο νερό και να χάσει τη ζωή του. Οι δωρεάν προληπτικές εξετάσεις βοηθούν στον έγκαιρο εντοπισμό τέτοιων προβλημάτων και συνεπώς συμβάλλουν και στην πρόληψη των πνιγμών», σημείωσε.

Τέλος, έκανε γνωστό ότι σημαντικό ποσοστό των ατυχημάτων καταγράφεται το μεσημέρι, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, και προειδοποίησε τους ηλικιωμένους να αποφεύγουν το μπάνιο στη θάλασσα τις ώρες έντονης ζέστης.