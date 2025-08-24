Κάθε χρόνο, δεκάδες άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους στην Ελλάδα σε θάλασσες, λίμνες, ποτάμια και πισίνες — συχνά κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων που θεωρούνται ακίνδυνες, όπως η κολύμβηση.

Παρόλο που η Ελλάδα διαθέτει μία από τις μεγαλύτερες ακτογραμμές στην Ευρώπη, πλούσιο υδάτινο περιβάλλον, μοναδικά νησιά και αμέτρητες ευκαιρίες για τουρισμό και αναψυχή, οι πνιγμοί εξακολουθούν να αποτελούν σοβαρό πρόβλημα. Στην πραγματικότητα, ο πνιγμός είναι η δεύτερη συχνότερη αιτία θανάτου στη χώρα μας, μετά τα τροχαία ατυχήματα.

Τα στοιχεία είναι ανησυχητικά:

Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο του 2024 καταγράφηκαν 338 θάνατοι από πνιγμό,

ενώ από τον Ιούνιο έως τον Αύγουστο του 2025 σημειώθηκαν 229 θάνατοι.

Οι αριθμοί αυτοί υπογραμμίζουν την ανάγκη για ενίσχυση της πρόληψης, της ενημέρωσης και της εκπαίδευσης γύρω από την ασφάλεια στο νερό.