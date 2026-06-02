Πλέγμα επτά παρεμβάσεων που συνδυάζει οικονομικές ενισχύσεις, διευκολύνσεις στην αποπληρωμή χρεών και μέτρα προστασίας της κύριας κατοικίας ενεργοποιείται σταδιακά έως το τέλος του μήνα. Το πακέτο των μέτρων αφορά εκατομμύρια πολίτες, από γονείς που θα λάβουν έκτακτη οικονομική ενίσχυση για κάθε παιδί έως φορολογούμενους που αναζητούν λύσεις για τα χρέη τους προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Ειδικότερα το πακέτο με τα μέτρα του Ιουνίου περιλαμβάνει:

1. Επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης. Συνεχίζεται κι αυτόν το μήνα με την ενίσχυση να διαμορφώνεται στα 15 λεπτά το λίτρο (από 20 λεπτά που ήταν μέχρι το τέλος Μαΐου), συμβάλλοντας στη συγκράτηση των τιμών του ντίζελ και περιορίζοντας τις πιέσεις που μεταφέρονται μέσω των μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας στο κόστος των προϊόντων και των υπηρεσιών.

2. Επίδομα 150 ευρώ για κάθε παιδί. Στα τέλη Ιουνίου, περίπου 1 εκατ. οικογένειες αναμένεται να δουν στους λογαριασμούς τους το έκτακτο επίδομα των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Η καταβολή θα γίνει αυτόματα, χωρίς αίτηση, με βάση τα στοιχεία που διαθέτει η ΑΑΔΕ από τις φορολογικές δηλώσεις. Προϋπόθεση αποτελεί η ορθή δήλωση τραπεζικού λογαριασμού (IBAN).

3. Εκτακτη ρύθμιση 72 δόσεων. Μέσα στον μήνα αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για την έκτακτη ρύθμιση έως 72 δόσεων για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς Εφορία και ΕΦΚΑ. Η ρύθμιση απευθύνεται σε όσους έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη έως 31 Δεκεμβρίου 2023 και παρέμειναν εκτός ρύθμισης μέχρι 21 Απριλίου 2026, υπό την προϋπόθεση ότι οι νεότερες υποχρεώσεις τους έχουν εξοφληθεί ή τακτοποιηθεί.

4. Βελτιωμένος εξωδικαστικός μηχανισμός. Η «πόρτα» του εξωδικαστικού μηχανισμού ανοίγει και σε όσους έχουν οφειλές 5.000 ευρώ και άνω. Μέσω του εξωδικαστικού οι οφειλέτες θα μπορούν να εξοφλούν χρέη προς Δημόσιο και ΕΦΚΑ σε έως και 240 μηνιαίες δόσεις. Το επιτόκιο ορίζεται στο 3%, ενώ προβλέπεται ακόμη και «κούρεμα» οφειλών.

5. Ξεπάγωμα τραπεζικών λογαριασμών. Οσοι έχουν δεσμευμένους λογαριασμούς θα μπορούν να ανακτήσουν την πρόσβαση στα χρήματά τους εφόσον καταβάλουν το 25% της συνολικής οφειλής και εντάξουν το υπόλοιπο ποσό σε ρύθμιση. Η διευκόλυνση παρέχεται μία μόνο φορά και συνδέεται με τη συνεπή τήρηση της ρύθμισης.

6. Στοχευμένη προστασία πρώτης κατοικίας. Το νέο πλαίσιο δίνει τη δυνατότητα σε δανειολήπτες να ζητούν ρύθμιση μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού που θα αφορά αποκλειστικά το σπίτι στο οποίο κατοικούν, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το σύνολο της περιουσιακής τους κατάστασης. Η ρύθμιση θα βασίζεται στην εμπορική αξία του ακινήτου και στην πραγματική δυνατότητα αποπληρωμής, ανοίγοντας τον δρόμο για μεγαλύτερα «κουρέματα» χρεών και χαμηλότερες δόσεις.

7. Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων. Μπαίνει στην τελική ευθεία καθώς την Παρασκευή 5 Ιουνίου θα ανοίξει ο φάκελος της μιας δεσμευτικής προσφοράς που κατατέθηκε στο υπουργείο Οικονομικών. Με το άνοιγμα του φακέλου θα αποκαλυφθεί αν πρόκειται για μεμονωμένο επενδυτή ή κοινοπραξία μεταξύ των εταιρειών που είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον.