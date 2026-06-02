Εντάσσεται τελικά ο κλάδος της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στο πρόγραμμα «Ξεκινώ Επιχειρηματικά» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021-2027.

Αυτό σημειώνεται σε ανάρτηση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών στην ιστοσελίδα του και όπως αναφέρεται: « την διαβεβαίωση αυτή έλαβε ο πρόεδρος του ΕΕΑ, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου την Πέμπτη 28 Μαϊου από τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νικόλαο Παπαθανάση σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν.

Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται μέσα στο αμέσως προσεχές διάστημα να ρυθμιστεί από την πλευρά του υπουργείου και το τυπικό -διαδικαστικό μέρος της απόφασης αυτής».

Το επιμελητήριο σημειώνει, ακόμη, ότι η εξέλιξη αυτή ήλθε μετά από την επισήμανση και σχετική επιστολή που είχε στείλει στις 19/5 το ΕΕΑ στον κ. Παπαθανάση ενώ ακολούθησε και στις 22/5 συνάντηση του προέδρου του ΕΕΑ κ. Χατζηθεοδοσίου και του γενικού γραμματέα, Δημήτρη Γαβαλάκη με τον γενικό γραμματέα Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, Βασίλη Σιαδήμα όπου και συζητήθηκε εκτενώς η αστοχία του προγράμματος που δεν είχε συμπεριλάβει την ασφαλιστική διαμεσολάβηση οπότε και ζητήθηκε η δίκαιη αποκατάσταση του θέματος.

«Μετά από την κινητοποίηση του ΕΕΑ όπως προαναφέρθηκε επήλθε η θετική εξέλιξη ώστε και οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές να ενταχθούν στον συγκεκριμένο πρόγραμμα «Ξεκινώ Επιχειρηματικά» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021-2027, ύψους 70 εκατ. ευρώ» τονίζεται στην ανακοίνωση.

Τέλος, αναφέρεται ότι, επειδή το πρόγραμμα ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη, το επιμελητήριο προγραμματίζει ειδικό webinar για να ενημερωθούν και να ενταχθούν και οι επαγγελματίες της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.