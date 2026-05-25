Τερματοφύλακες: Καμίλο Βάργκας (Άτλας), Νταβίντ Οσπίνα (Ατλέτικο Νασιονάλ), Άλβαρο Μοντέρο (Μαγιονάριος)
Αμυντικοί: Χουάν Μόχικα (Οσασούνα), Ντέιβερ Μασάδο (Ναντ), Ντάνιελ Μουνιόθ (Κρίσταλ Πάλας), Σαντιάγο Αρίας (Μπαΐα), Ντάβινσον Σάντσεζ (Γαλατασαράι), Γιον Λουκουμί (Μπολόνια), Γέρι Μίνα (Κάλιαρι), Βίλερ Ντίτα (Κρουζ Αζούλ)
Μέσοι: Τζέφερσον Λερμά (Κρίσταλ Πάλας), Ρίτσαρντ Ρίος (Μπενφίκα), Κέβιν Καστάνιο (Ρίβερ Πλέιτ), Χόρχε Καράσκαλ (Φλαμένγκο), Χάμες Ροντρίγκες (Μινεσότα), Χουάν Κιντέρο (Ρίβερ Πλέιτ), Γκουστάβο Πουέρτα (Σανταντέρ) Χουάν Καμίλο Πορτίγια (Ατλέτικο Παραναένσε), Χάμιλτον Κάμπαθ (Ροζάριο Σεντράλ)
Επιθετικοί: Κάρλος Αντρές Γκόμες (Βάσκο ντα Γκάμα), Λουίς Σουάρεζ (Σπόρτινγκ), Γιον Κόρδοβα (Κράσνονταρ), Κούτσο Ερνάντες (Μπέτις), Τζον Αρίας (Παλμέιρας), Λουίς Ντίαζ (Μπάγερν Μονάχου)
May 25, 2026