Τους παίκτες που θα εκπροσωπήσουν την Κολομβία στο Μουντιάλ του 2026 ανακοίνωσε ο Νέστορ Λορέντσο, με τα μεγάλα αστέρια της ομάδας να βρίσκονται κανονικά στις επιλογές του.

Ανάμεσα στους «26» ξεχωρίζουν ο Λουίς Ντίας, αλλά και ο Χάμες Ροντρίγκες, ο οποίος έχει συνδέσει το όνομά του με σπουδαίες εμφανίσεις σε προηγούμενες διοργανώσεις Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η Κολομβία επιστρέφει στη μεγάλη διοργάνωση μετά την απουσία της από το προηγούμενο Μουντιάλ και στη φάση των ομίλων θα αντιμετωπίσει την Πορτογαλία, το Κονγκό και το Ουζμπεκιστάν.