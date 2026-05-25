Η ΑΕΚ πήρε την νίκη απέναντι στον Άρη με 102-99 στο Game 3 των προημιτελικών και μαζί πήρε και το τελευταίο εισιτήριο των ημιτελικών της Stoiximan GBL. Εκεί όπου περιμένουν οι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έχοντας τελειώσει την υπόθεση πρόκρισης από τις 17/5.
Οι Ερυθρόλευκοι απέκλεισαν εύκολα με 2-0 τον Κολοσσό Ρόδου, οι Πράσινοι πέρασαν εξίσου εύκολα το εμπόδιο της Μυκόνου και οι Ασπρόμαυροι κατάφεραν να επικρατήσουν του Περιστερίου δύο φορές σε διάστημα τεσσάρων ημερών.
Κάπως έτσι ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ για μια θέση των τελικών του πρωταθλήματος, ενώ ο Παναθηναϊκός θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον ΠΑΟΚ σε σειρά που κρίνεται στις τρεις νίκες.
Game 1:
- Παναθηναϊκός AKTOR – ΠΑΟΚ (28/5, 18:00)
- Ολυμπιακός – ΑΕΚ (28/5, 20:15)
Game 2:
- ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός AKTOR (30/5, 15:00)
- ΑΕΚ – Ολυμπιακός (30/5, 17:00)
Game 3 (αν χρειαστεί):
- Παναθηναϊκός AKTOR – ΠΑΟΚ (1/6, 18:00)
- Ολυμπιακός – ΑΕΚ (1/6, 20:15)
Οι τελικοί της Stoiximan GBL
Game 1: Τετάρτη 3 Ιουνίου (21:00)
Game 2: Παρασκευή 5 Ιουνίου (21:00)
Game 3: Δευτέρα 8 Ιουνίου (21:00)
Game 4: Τετάρτη 10 Ιουνίου (21:00 – αν χρειαστεί)
Game 5: Σάββατο 13 Ιουνίου (18:00 – αν χρειαστεί)