Stoiximan GBL: Πότε θα διεξαχθούν είναι οι ημιτελικοί του πρωταθλήματος – Αυτές είναι οι ημερομηνίες
Η ΑΕΚ πήρε την νίκη απέναντι στον Άρη με 102-99 στο Game 3 των προημιτελικών και μαζί πήρε και το τελευταίο εισιτήριο των ημιτελικών της Stoiximan GBL. Εκεί όπου περιμένουν οι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έχοντας τελειώσει την υπόθεση πρόκρισης από τις 17/5. Οι Ερυθρόλευκοι απέκλεισαν εύκολα με 2-0 τον Κολοσσό Ρόδου, οι Πράσινοι πέρασαν εξίσου εύκολα […]
Μάντσεστερ Σίτι: Η μεγάλη γιορτή για το νταμπλ και το «αντίο» του Πεπ Γκουαρδιόλα (vids)
Η Μάντσεστερ Σίτι ολοκλήρωσε με ιδανικό τρόπο ακόμη έναν μεγάλο στόχο της σεζόν, επικρατώντας 1-0 της Τσέλσι στον τελικό του FA Cup και προσθέτοντας ακόμη ένα τρόπαιο στη συλλογή της. 🩵#MCFC pic.twitter.com/3cFrq8dT8k — Manchester City News (@ManCityMEN) May 25, 2026 Οι «πολίτες» είχαν τον έλεγχο στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης στο «Γουέμπλεϊ» και βρήκαν τη λύση […]
Formula 1: Ο Χάμιλτον απέδειξε στον Καναδά ότι είναι ακόμη εδώ και μάλιστα με τον πλέον εκκωφαντικό τρόπο!
Ο Κίμι Αντονέλι ήταν για ακόμη μία φορά ο απόλυτος πρωταγωνιστής, αυτή τη φορά στο Grand Prix του Καναδά. Ο Ιταλός οδηγός της Mercedes πέτυχε την τέταρτη συνεχόμενη του νίκη και αξιοποίησε στο έπακρο την εγκατάλειψη του ομόσταβλου του, Τζορτζ Ράσελ, αλλά το Μόντρεαλ μας πρόσφερε και άλλες συγκινήσεις. P2 FOR LEWIS!! 👏 A hugely […]
Ελλάδα – Ιταλία: Με Ντοναρούμα και την… Κ-21 η αποστολή της «Σκουάντρα Ατζούρα»
Η Εθνική Ελλάδας θα αντιμετωπίσει την Ιταλία στις 7 Ιουνίου στο Παγκρήτιο Στάδιο, σε ένα φιλικό παιχνίδι που αρχικά είχε αμφισβητηθεί, καθώς υπήρχε σκέψη να μην πραγματοποιηθεί η αναμέτρηση. Αιτία αποτέλεσε η πρόθεση των Ιταλών να παραταχθούν με ένα ρόστερ ανανέωσης, ακόμη και με αρκετά νεαρούς ποδοσφαιριστές, στο πλαίσιο της μετάβασης που επιχειρεί η «Σκουάντρα […]