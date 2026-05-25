Η Μάντσεστερ Σίτι ολοκλήρωσε με ιδανικό τρόπο ακόμη έναν μεγάλο στόχο της σεζόν, επικρατώντας 1-0 της Τσέλσι στον τελικό του FA Cup και προσθέτοντας ακόμη ένα τρόπαιο στη συλλογή της.

Οι «πολίτες» είχαν τον έλεγχο στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης στο «Γουέμπλεϊ» και βρήκαν τη λύση στο 72ο λεπτό με τον Σεμένιο, ο οποίος πέτυχε το γκολ που έκρινε τον τελικό και χάρισε το κύπελλο.

Με αυτή την επιτυχία, η Σίτι έφτασε τα οκτώ FA Cup στην ιστορία της, ενώ κατέκτησε και τον δεύτερο τίτλο της μέσα στη σεζόν μετά το Carabao Cup.

Look who turned up at Manchester City’s parade, holding the Premier League trophy. 🏆🇧🇪 pic.twitter.com/4VOEalRUmo — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) May 25, 2026

Στο φινάλε της σεζόν και στην σκιά της αποχώρησης του Πεπ Γκουαρδιόλα στο τέλος της σεζόν, οι παίκτες και το τεχνικό επιτελείο γιόρτασαν την επιτυχία μαζί με τους φιλάθλους τους στη φιέστα που πραγματοποιήθηκε στους δρόμους του Μάντσεστερ.

Φυσικά δεν έλειψε, η ομιλία του Καταλανού προπονητή σε όλους τους φιλάθλους της Σίτι, όπου τους ευχαρίστησε για την μακροχρόνια σύνδεση που είχαν και θα τους έχει για πάντα στην καρδιά του.