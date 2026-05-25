Μια συνέντευξη που αναμένεται να προκαλέσει έντονες συζητήσεις παραχώρησε ο Δημήτρης Φιλιππίδης στον Ανέστη Ευαγγελόπουλο, στο νέο επεισόδιο του AnesTea The Podcast by ΤΑ ΝΕΑ. Η συνέντευξη θα είναι διαθέσιμη στο κανάλι μας στο YouTube και στην ιστοσελίδα μας την Τρίτη 26 Μαΐου στις 18:00

Ο γιος του Πέτρου Φιλιππίδη μιλάει ανοιχτά για την οικογένειά του, τις πιέσεις που βίωσε και τις πιο σκοτεινές στιγμές της ζωής του. Ο νεαρός ηθοποιός αναφέρεται στη σχέση με τον πατέρα του, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ήταν πολύ συγκρουσιακή η σχέση με τον πατέρα μου». Παράλληλα, αναφέρεται στη μητέρα του, Ελπίδα Νίνου και στο πώς επηρεάστηκε το οικογενειακό περιβάλλον από τις αποκαλύψεις που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Δημήτρης Φιλιππίδης αποκαλύπτει: «Η πιο έντονη στιγμή είναι η μέρα της προφυλάκισης», περιγράφοντας τις ημέρες που ξεκίνησε η δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη για έναν βιασμό και δύο απόπειρες. Ο νεαρός ηθοποιός μιλά επίσης για το βάρος που έφερε έκτοτε το επώνυμό του, σημειώνοντας: «Στην αρχή νομίζω ότι αυτό που τα κυρίευσε όλα ήταν ο φόβος, για το ότι θα είμαι, ας πούμε, ο γιος αυτού που κατηγορείται. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω».

Ο ηθοποιός αναφέρεται ακόμη στο προσωπικό του παρελθόν, δηλώνοντας: «Δεν έχω επαφή με τα ναρκωτικά, που έχω υπάρξει χρήστης παλαιότερα». Μιλά επίσης για τις ανθρώπινες σχέσεις και τις ισορροπίες που διαμορφώθηκαν γύρω από την οικογένεια, αναφέροντας όσους στάθηκαν δίπλα τους σε οικονομικό επίπεδο, αλλά και εκείνους που απομακρύνθηκαν την περίοδο των έντονων εξελίξεων, χαρακτηρίζοντας ορισμένες συμπεριφορές ως ανήθικες.

Η συνέντευξη που θα κυκλοφορήσει την Τρίτη μετά τις 18:00 αναμένεται να προκαλέσει νέα σχόλια γύρω από την υπόθεση Φιλιππίδη και την πορεία του Δημήτρη Φιλιππίδη, ο οποίος, όπως τονίζει, βρέθηκε άθελά του στο επίκεντρο χωρίς να φέρει ευθύνη για όσα αποδίδονται στον πατέρα του.