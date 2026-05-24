Μια αποκαλυπτική συνέντευξη παραχώρησε ο Αλέξης Γεωργούλης στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται», μιλώντας ανοιχτά για την προσωπική του ζωή, αλλά και για την εμπειρία του στην πολιτική, ενώ απάντησε στις φήμες που τον θέλουν να βρίσκεται κοντά στο πολιτικό εγχείρημα της Μαρίας Καρυστιανού.

Ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε αρχικά σε ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα που είχε στο παρελθόν με τη μηχανή του, περιγράφοντας πόσο κοντά βρέθηκε στον θάνατο, χωρίς να το συνειδητοποιήσει εκείνη τη στιγμή. «Είχα ένα σοβαρό ατύχημα με τη μηχανή. Έσπασα την σπλήνα μου, που αν δεν το καταλάβεις αμέσως, είσαι με το ένα πόδι στην άλλη πλευρά. Κάτι τέτοιο έπαθα κι εγώ. Μόλις τράκαρα δεν είχα μόλωπα. Ήρθε το ασθενοφόρο και τους είπα ότι είμαι χαρά, να πάω στο γύρισμα. Μου λένε “αφού ήρθαμε, δίπλα είναι το ΚΑΤ, πάμε”. Μου είπαν για ακτινογραφία και τους έλεγα χαλαρά “πάλι φωτογράφιση;”. Και μόλις πήγα εκεί, έχασα τις αισθήσεις μου, ήμουν… κοντά», αποκάλυψε ο ίδιος.

Η πολιτική εμπειρία και οι φήμες για τη Μαρία Καρυστιανού

Στη συνέχεια, ο Αλέξης Γεωργούλης αναφέρθηκε στο κεφάλαιο της πολιτικής και στη θητεία του ως ευρωβουλευτής. «Το κεφάλαιο της πολιτικής, όσο είσαι πολίτης, δεν κλείνει. Αλλά στην Ελλάδα, όταν λέμε πολιτική, εννοούμε κομματική. Και αυτό έχει κλείσει, πιστεύω ότι δεν άνοιξε ποτέ. Ακόμα και όταν μπήκα μέσα σε αυτή τη διαδικασία, δεν δέθηκα τόσο πολύ με τις κομματικές γραμμές ή με αυτό που θεωρούμε εμείς πολιτική, που ουσιαστικά είναι τα κόμματα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Όταν η συζήτηση έφτασε στις φήμες που τον συνδέουν με μια πιθανή πολιτική κίνηση της Μαρίας Καρυστιανού, ο ηθοποιός κράτησε αποστάσεις, εκφράζοντας ωστόσο τον σεβασμό του για τη στάση της. «Δεν το έχω σκεφτεί. Δεν έχω μπει στη διαδικασία να οραματιστώ κάτι τέτοιο. Πάντως θα υπογραμμίσω κι εγώ, ότι είναι μια πάρα πολύ ιδιαίτερη περίπτωση, όχι εξαιτίας του προσώπου, αλλά η όλη συγκυρία και ποια ανάγκη, ένα βήμα μετά το άλλο, έφτασε», είπε.

Ο Αλέξης Γεωργούλης στάθηκε ιδιαίτερα στη δυναμική που έχει αποκτήσει η Μαρία Καρυστιανού στη δημόσια σφαίρα μετά την τραγωδία των Τεμπών, επισημαίνοντας πως εκφράζει κάτι πολύ ευρύτερο από μια προσωπική ιστορία. «Δεν εκφράζει μόνο τη δική της άποψη και τον δικό της πόνο. Είναι μια πάρα πολύ ιδιαίτερη περίπτωση που οδήγησε σε αυτό το σημείο, ότι χρειάζεται ένα κομμάτι μέσα σε αυτό το πεδίο της εξουσίας που πρέπει κάτι να αλλάξει για να βρούμε δικαίωση», τόνισε κλείνοντας.