Καλεσμένη στην παρέα του «Χαμογέλα και Πάλι» ήταν η Μαριάννα Τουμασάτου. Η ηθοποιός αναφέρθηκε αρχικά στη καταδίκη του Πέτρου Φιλιππίδη για δύο απόπειρες βιασμού σε βάρος συναδέλφων του.

«Το ‘νικήτρια’ είναι βαριά κουβέντα, ήμουν συμπαραστάτης. Για οποιονδήποτε κακοποιημένο άνθρωπο δεν του είναι ευχάριστο να το μοιράζεται δημόσια. Το να λες ‘σε πιστεύω’ είναι σημαντικό. Στην Ελλάδα πρέπει να ταλαιπωρηθούμε για να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες. Είναι τραγικό να λες αλήθεια και να μην σε πιστεύουν», είπε.

«Για ό,τι κάνουμε στη ζωή μας δεν υπάρχει περίπτωση να μην πληρώσουμε το τίμημα των επιλογών και των πράξεών μας. Ο καθένας μας αποφασίζει το τίμα να είναι πιο κοντά σε αυτό που προτίθεται να πληρώσει».

Όσον αφορά τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, είπε:

«Δεν έχασα ποτέ την εμπιστοσύνη μου στο πρόσωπό του. Όταν είσαι ηγέτης ή μέλος ενός κόμματος συμβαίνουν πράγματα που δεν θα σε βρουν πολύ σύμφωνο, αλλά όταν είσαι σε μία ομάδα οφείλεις να την προστατεύσεις».

«Από τη μία πληγώθηκα που έφυγε (από την ηγεσία του κόμματος), από την άλλη θεωρώ ότι ήταν έντιμο για έναν άνθρωπο να πει ότι θα βιώσει την ήττα του».

Για την Μαρία Καρυστιανού ανέφερε πως «όσο παλεύει για τα Τέμπη θα είμαι αρωγός αυτής της προσπάθειας».

«Δεν μπορείς να πάρεις τη μάχη από έναν μαχητή, είναι αστείο, φαιδρό, κακόγουστο. Όμως, πολιτικά δεν έχει μόνο τα Τέμπη, γι’ αυτό και αποφάσισε να ασχοληθεί με τα υπόλοιπα».

Η επερχόμενη συνεργασία της με τον Δημήτρη Φιλιππίδη

Όπως ανέφερε η ηθοποιός, το καλοκαίρι θα παίξει σε παράσταση μαζί με τον γιο του Πέτρου Φιλιππίδη, Δημήτρη.

«Ο Δημήτρης είναι άλλη προσωπικότητα, ανεξάρτητη από τους γονείς του και έτσι πρέπει να τον αντιμετωπίζουμε. Είναι ένας καλός συνάδελφος, όλοι μιλάνε για ένα εξαιρετικά ταλαντούχο και καλό παιδί. Είναι ένα παιδί που ταλαιπωρήθηκε πολύ, δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν πρέπει να φέρει τη ρετσινιά κανενός», σημείωσε.

﻿</p><p>