Ο Δημήτρης Μακαλιάς βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!», όπου μίλησε για την τηλεόραση, τη Eurovision, αλλά και τη στάση του απέναντι στην πολιτική και τα κοινά.

Ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε αρχικά στα τηλεοπτικά δρώμενα, υπογραμμίζοντας πως η Eurovision αποτέλεσε ένα εξαιρετικά επιτυχημένο κεφάλαιο για τη φετινή χρονιά. Όπως είπε, η ΕΡΤ αξιοποίησε στο έπακρο τον διαγωνισμό, παρουσιάζοντας μια οργανωμένη και προσεγμένη αποστολή, κάτι που –όπως τόνισε– είχε να συμβεί πολλά χρόνια.

Παράλληλα, στάθηκε και στην επιστροφή του Your Face Sounds Familiar, επισημαίνοντας ότι ο ΑΝΤ1 πήρε μια σωστή απόφαση επενδύοντας ξανά στο πρόγραμμα. «Η ψυχαγωγία ξαναμπαίνει στο προσκήνιο», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Για τα τηλεοπτικά μαγκαζίνο

Αναφερόμενος στις ψυχαγωγικές εκπομπές, ο Δημήτρης Μακαλιάς σχολίασε πως οι περισσότερες έχουν αποκτήσει έντονο ενημερωτικό χαρακτήρα. «Έχω κουραστεί. Θέλω να περνάω καλά, να ξεχνιόμαστε. Δεν έχω ανάγκη να εστιάσω τόσο πολύ σε ενημερωτικά θέματα. Προσωπικά θέλω να βγάλω οτιδήποτε τοξικό», είπε.

Η σχέση του με την πολιτική

Ο ηθοποιός δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να ασχοληθεί με την πολιτική, λέγοντας πως πλέον θα το έκανε πιο εύκολα, κυρίως σε τοπικό επίπεδο. Αναφέρθηκε επίσης στα γεγονότα των Τεμπών, εκφράζοντας τη λύπη του για την ατιμωρησία και επισημαίνοντας ότι «πολλοί άνθρωποι έχουν ευθύνη». Παράλληλα, σχολίασε την αποφυλάκιση του Γιωτόπουλου, λέγοντας πως η δικαιοσύνη «φλερτάρει σε ένα οριακό σημείο πια».

«Είμαι πιο ενεργός πλέον με τα κοινά. Άλλωστε και το θέατρο είναι μια πολιτική πράξη», πρόσθεσε.

«Αγαπώ την τηλεόραση»

Μιλώντας για τη σχέση του με την τηλεόραση, ο Δημήτρης Μακαλιάς τόνισε ότι την αγαπά ιδιαίτερα, καθώς αποτελεί μέρος της ζωής του τα τελευταία 22 χρόνια. Αναφέρθηκε και σε ένα παλαιότερο περιστατικό, διευκρινίζοντας ότι ο εκνευρισμός του τότε είχε να κάνει με συγκεκριμένα πρόσωπα και όχι με τον ΑΝΤ1, με τον οποίο, όπως είπε, διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις.

«Όταν ένιωσα ότι το περιβάλλον ήταν τοξικό, ένιωσα άβολα. Δεν το είχα διαχειριστεί καλά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Δημήτρης Μακαλιάς πρωταγωνιστεί στις παραστάσεις «Πριν και μετά τα παιδιά» στο Κατράκειο και «Επιθεώρηση ξανά», η οποία πραγματοποιεί περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.