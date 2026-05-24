Ο Λάκης Γαβαλάς μίλησε ανοιχτά για τη νέα του σχέση με τη Μύκονο μετά την οικονομική του καταστροφή, αποκαλύπτοντας πως από οικοδεσπότης και άνθρωπος που ξόδευε μεγάλα ποσά στο νησί, επιστρέφει πλέον ως φιλοξενούμενος.

Ο γνωστός σχεδιαστής φιλοξενήθηκε το Σάββατο 23 Μαΐου στην εκπομπή «Καλημέρα Είπαμε;», όπου αναφέρθηκε στη διαδρομή του, στις δυσκολίες που αντιμετώπισε και στα γεγονότα που τον οδήγησαν στη φυλακή.

Όπως παραδέχτηκε, μετά την οικονομική του κατάρρευση έχασε τα πάντα. Παρ’ όλα αυτά, επιστρέφει συχνά στο νησί των ανέμων, όπου –όπως είπε– πλέον φιλοξενείται από φίλους, διατηρώντας έτσι τη σύνδεσή του με τον τόπο που υπήρξε κάποτε το επίκεντρο της κοσμικής του ζωής.

«Πολλές φορές δεν πληρώνω»

Περιγράφοντας τη διαφορά ανάμεσα στην παλιά του ζωή και τη σημερινή πραγματικότητα, ο σχεδιαστής σημείωσε: «Μετά τις φυλακές, που έζησα άσχημες στιγμές, έχασα τα πάντα, μου τα πήραν από το δημόσιο. Βέβαια καλά έκαναν, γιατί τώρα που πήγα στη Μύκονο και είδα εκείνες τις παραγωγές, θυμάμαι εμένα, πόσο κόσμο τάισα και πόσα λεφτά έδινα. Καλύτερα έτσι, πάω τώρα και είμαι φιλοξενούμενος. Πολλές φορές δεν πληρώνω».