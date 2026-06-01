H Zeekr έχει εδραιωθεί ως μία από τις πλέον πρωτοποριακές premium μάρκες ηλεκτρικών οχημάτων διεθνώς, συνδυάζοντας προηγμένη τεχνολογία, καινοτόμο σχεδιασμό και δυναμικές επιδόσεις. Σήμερα, η μάρκα δραστηριοποιείται σε 45 αγορές παγκοσμίως, διαθέτει χαρτοφυλάκιο 11 αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων και εξυπηρετεί περισσότερους από 666.741 πελάτες διεθνώς. Η φίρμα γιορτάζει πέντε χρόνια τεχνολογικής καινοτομίας!

Μόλις τρία χρόνια μετά την είσοδό της στην ευρωπαϊκή αγορά, η Zeekr έχει δημιουργήσει μία ισχυρή και ταχέως αναπτυσσόμενη παρουσία στην Ευρώπη, βασισμένη σε premium προϊόντα, προηγμένη τεχνολογία και πελατοκεντρική φιλοσοφία.

Η ευρωπαϊκή γκάμα της μάρκας περιλαμβάνει πλέον τέσσερα μοντέλα — από compact SUV έως sports saloon υψηλών επιδόσεων — και διατίθεται ήδη σε 15 ευρωπαϊκές αγορές.

Όλα τα μοντέλα της της εταιρείας στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας και βασίζονται στην προηγμένη πλατφόρμα Sustainable Experience Architecture (SEA), συνδυάζοντας σκανδιναβικό design, κορυφαία μηχανολογία και ευρωπαϊκή τεχνογνωσία μέσα από κέντρα έρευνας και ανάπτυξης στη Σουηδία, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η ασφάλεια αποτελεί βασικό πυλώνα της φιλοσοφίας της μάρκας. Τα Zeekr 001, Zeekr X και Zeekr 7X έχουν αποσπάσει την κορυφαία διάκριση 5 αστέρων από τον οργανισμό Euro NCAP, ενώ το σύστημα πλοήγησης της εταιρείας αναδείχθηκε “Navigation App of the Year” στα AutoTech Breakthrough Awards 2025.

Αντανακλώντας τα υψηλά πρότυπα ποιότητας και αξιοπιστίας της μάρκας, όλα τα μοντέλα ZEEKR καλύπτονται από εγγύηση έως 10 έτη ή 200.000 χιλιόμετρα. Συγκεκριμένα, προσφέρεται βασική εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 100.000 χιλιομέτρων, η οποία μπορεί να επεκταθεί για ακόμη 5 έτη μέσω προγραμματισμένης συντήρησης στο επίσημο δίκτυο service της Zeekr.