Σοκ έχει προκαλέσει στην κοινή γνώμη η νέα γυναικοκτονία, με θύμα μια 39χρονη μητέρα δύο παιδιών, που έρχεται να προστεθεί στη μακρά λίστα παρόμοιων υποθέσεων που συγκλονίζουν τη χώρα. Ο 41χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης φέρεται να επικαλέστηκε νόμιμη άμυνα, ωστόσο η απουσία αμυντικών τραυμάτων στο σώμα του καταρρίπτει τον ισχυρισμό του. Τα στοιχεία οδηγούν τις αρχές στο συμπέρασμα ότι η σκηνή του εγκλήματος είχε σκηνοθετηθεί.

Σημειώνεται πως σήμερα ο 41χρονος αναμένεται να μεταφερθεί στον ανακριτή ενώ όπως μεταδίδει η ΕΡΤ οι μαρτυρίες γειτόνων που ανέφεραν ότι άκουσαν την γυναίκα να καλεί σε βοήθεια πριν ειδοποιήσουν την αστυνομία, καθώς και τα ευρήματα των Αρχών στο σημείο του εγκλήματος, όπου το θύμα έφερε πολλαπλά τραύματα στο σώμα και το κεφάλι, προσθέτουν νέα δεδομένα στην έρευνα για τις συνθήκες της τραγωδίας.

Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι ξύπνησε και είδε τη σύζυγό του πάνω από το κρεβάτι να τον απειλεί με μαχαίρι, υποστηρίζοντας ότι αμύνθηκε σε μια στιγμή έντασης.

Ωστόσο, σύμφωνα με ρεπορτάζ του τηελοπτικού σταθμού ANT1, οι αστυνομικές και ιατροδικαστικές πηγές ξεκαθαρίζουν ότι ο 41χρονος δεν φέρει το παραμικρό τραύμα που να υποδηλώνει συμπλοκή.

Αντίθετα, η εύρεση του μαχαιριού στο αριστερό χέρι του θύματος ενισχύει την εκτίμηση ότι ο δράστης τοποθέτησε το όπλο εκεί μετά τον φόνο, προκειμένου να παραπλανήσει τις αρχές, ενώ τα δύο ανήλικα παιδιά τους, ηλικίας 6 και 10 ετών, βρίσκονταν στο διπλανό δωμάτιο.

Το έγκλημα αποκαλύφθηκε όταν οι απεγνωσμένες κραυγές της 39χρονης για βοήθεια κινητοποίησαν τους ενοίκους της πολυκατοικίας.

Παρά την άμεση επέμβαση της Αστυνομίας, οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο βρήκαν την άτυχη γυναίκα ήδη νεκρή στο πάτωμα του υπνοδωματίου και τον σύζυγό της με ίχνη αίματος στα ρούχα του.

Τα δύο παιδιά μεταφέρθηκαν άμεσα στο νοσοκομείο της πόλης για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και φροντίδας.

Το χρονικό

Στη 1 και 47 το πρωί, το Κέντρο της Άμεσης Δράσης δέχεται 3 κλήσεις από γείτονες. Μέσα σε πέντε λεπτά, οι αστυνομικοί φτάνουν στο σημείο, όμως οι φωνές έχουν σιγήσει. Το κακό έχει ήδη συμβεί. H εικόνα που αντικρίζουν παγώνει το αίμα.

Οι αστυνομικοί βρίσκουν τον άνδρα με κηλίδες αίματος στα ρούχα του και τη γυναίκα να κείτεται νεκρή στο πάτωμα.

Το σώμα της 39χρονης έφερε πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι σε διάφορα σημεία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 40χρονος προσπάθησε αρχικά να παραπλανήσει τις Αρχές.

«Ξύπνησα και κρατούσε μαχαίρι», ισχυρίστηκε ο 41χρονος

Τοποθέτησε το μαχαίρι στα χέρια της γυναίκας για να την ενοχοποιήσει. Όμως οι κηλίδες αίματος και οι αντιφάσεις στα όσα έλεγε αποκάλυψαν πολύ γρήγορα την αλήθεια.

Μετά από επίμονες ερωτήσεις των αστυνομικών λύγισε και ομολόγησε το έγκλημα. Υποστήριξε όμως ότι εκείνη πήγε να του επιτεθεί πρώτη και εκείνος αμύνθηκε και τη σκότωσε.

«Κάποια στιγμή άνοιξα τα μάτια μου και τη βρήκα από πάνω μου να με απειλεί με το μαχαίρι. Της το πήρα και τη σκότωσα».

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Συνελήφθη, σήμερα (1.6.2026) τις πρώτες πρωινές ώρες, στην Καλαμάτα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Καλαμάτας, 41χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ειδικότερα, σήμερα και πρώτες πρωινές ώρες, ανωτέρω αστυνομικοί, κατόπιν καταγγελιών, προσέτρεξαν σε οικία, όπου εντός αυτής, ανευρέθη 39χρονη ημεδαπή, χωρίς τις αισθήσεις της, φέροντας τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο (μαχαίρι). Στην εν λόγω οικία, βρισκόταν ο 41χρονος σύζυγος της, ο οποίος προσήχθη και συνελήφθη, καθώς ομολόγησε την πράξη του, ενώ κατασχέθηκε το παραπάνω μαχαίρι.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Μεσσηνίας, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, για την διερεύνηση των ακριβών συνθηκών διάπραξης της αξιόποινης πράξης.