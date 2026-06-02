ΚΡΙΟΣ

(21 Μαρτίου – 19 Απριλίου). Σήμερα θα είστε αρκετά αισιόδοξοι και χαρούμενοι, με αποτέλεσμα τίποτα να μην μπορεί να σταθεί εμπόδιο στον δρόμο σας εφόσον αποφασίσατε να κυνηγήσετε κάτι. Ισως έτσι ανακαλύψετε ξαφνικά κάποια άγνωστα ταλέντα που δεν σας περνούσε ποτέ από το μυαλό ότι τα διαθέτετε.

ΤΑΥΡΟΣ

(20 Απριλίου – 20 Μαΐου). Ολο σας το ενδιαφέρον θα πέσει σήμερα στην οικογένεια και το σπίτι σας. Δεν μπορείτε να σκεφτείτε καλύτερο χρόνο απ’ αυτόν που ξοδεύετε με τα αγαπημένα σας πρόσωπα και τους φίλους. Αν ο καιρός το επιτρέπει, μπορείτε να πάτε μια βόλτα όλοι μαζί.

ΔΙΔΥΜΟΙ

(21 Μαΐου – 21 Ιουνίου). Θα είστε σήμερα σε ιδιαίτερα καλή διάθεση είτε αποφασίσετε να μείνετε μέσα το βράδυ είτε κυνηγήσετε μια περιπέτεια έξω από το σπίτι. Μην ξεχάσετε βέβαια να πάρετε όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Σίγουρα στο τέλος της ημέρας θα έχετε ιδιαίτερες αναμνήσεις.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

(22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου). Είναι καλύτερα να περάσετε τις πρωινές ώρες μόνοι σας, μακριά από ανθρώπους που δεν αντέχετε. Εχετε ανάγκη από ηρεμία που θα επιτρέψει τόσο στο σώμα σας να πάρει δυνάμεις όσο και στο μυαλό σας να αποφορτιστεί από σκέψεις που μόνο κακό σας κάνουν.

ΛΕΩΝ

(23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου). Σήμερα θα μαζευτούν γύρω σας εξαιρετικοί άνθρωποι. Μπορεί να τους γνωρίσετε κατά τη διάρκεια των ταξιδιών σας, ενώ είστε στη δουλειά ή ακόμα και στο σπίτι. Προσπαθήστε λοιπόν να είστε όσο πιο κοινωνικοί γίνεται. Να δείτε που όσο πιο επικοινωνιακοί γίνετε με τους άλλους, τόσο θα αυξάνεται η αυτοπεποίθησή σας.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

(23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου). Θα έχετε σήμερα μεγάλη όρεξη να δοκιμάσετε νέα πράγματα. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα οι απαιτήσεις σας να γίνουν κάτι παραπάνω από υπερβολικές και να ξεφύγετε από τα λογικά πλαίσια. Προσπαθήστε να μείνετε προσγειωμένοι αφού αυτό θα σας βοηθήσει να κερδίσετε και τον σεβασμό των άλλων.

ΖΥΓΟΣ

(24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου). Ο προϊστάμενός σας σήμερα στη δουλειά θα σας ζητήσει υπερβολικά πράγματα που δεν είναι απλά πάνω από τις δυνατότητές σας αλλά και τα καθήκοντά σας επίσης. Εσείς μην ταράζεστε. Βεβαιωθείτε ότι κάνετε καλά τα πράγματα που περνάνε πραγματικά από το χέρι σας και δοκιμάστε να κάνετε το κάτι παραπάνω για τα υπόλοιπα.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

(24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου). Τα γεγονότα της σημερινής ημέρας σάς υπόσχονται μεγάλες συγκινήσεις. Να είστε προετοιμασμένοι για δράση μιας και θα υπάρχει μπόλικη από αυτήν τώρα. Αν έχετε κάνει κάποια σχέδια, προσπαθήστε να είστε κάπως ευέλικτοι στις ώρες αφού θα υπάρξουν μεγάλες αποκλείσεις από αυτό που έχετε κανονίσει με αυτό που θα πάρετε.

ΤΟΞΟΤΗΣ

(23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου). Η μέρα ενδείκνυται για να δώσετε το «παρών» σε κοινωνικές εκδηλώσεις και φιλικές προσκλήσεις. Παρά το φορτωμένο πρόγραμμά σας θα βρείτε την κατάλληλη ευκαιρία για να ξεσκάσετε παρέα με ενδιαφέροντες ανθρώπους. Σ’ αυτό σας βοηθάει το γεγονός πως είστε γεμάτοι με ενέργεια, ενθουσιασμό και άκρως δημιουργική διάθεση.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

(22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου). Οι αλλαγές είναι καθ’ οδόν για σας ανεξάρτητα από το αν εσείς είστε πραγματικά έτοιμοι να τις υποδεχτείτε. Το καλό είναι ότι όλες αυτές οι εξελίξεις θα σας αναγκάσουν να αποδείξετε ότι μπορείτε να τα πάτε και καλύτερα.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

(20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου). Οι σημερινές περιστάσεις θα είναι αρκετά ρευστές αφού η έκβασή τους θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό όχι από τις δικές σας κινήσεις αλλά επίσης από το πώς θα συμπεριφερθούν οι γύρω σας. Πολλοί από εσάς θα ξαφνιαστούν από αυτά που θα συναντήσουν

μπροστά τους.

ΙΧΘΥΕΣ

(19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου). Σήμερα θα νιώσετε λίγο σαν θύματα μιας παγκόσμιας συνωμοσίας που έχει στηθεί εναντίον σας και δεν μπορείτε να την αλλάξετε. Ανάλογα με τη θέση και τον βαθμό της ετοιμότητάς σας, θα καταλήξετε να είστε πανικοβλημένοι, εντελώς ανίκανοι να κάνετε το οτιδήποτε ή διαφορετικά με μεγάλο πάθος κι έτοιμοι να τα βάλετε με τους πάντες.