Προς διάλυση οδηγείται, όπως όλα δείχνουν, η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, καθώς επτά βουλευτές της αναμένεται να ανεξαρτητοποιηθούν μέσα στις επόμενες ώρες: ο Αλέξης Χαρίτσης, η Εφη Αχτσιόγλου, ο Νάσος Ηλιόπουλος, ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, ο Ζεϊμπέκ Χουσεΐν, η Θεανώ Φωτίου και η Μερόπη Τζούφη, εκπροσωπώντας κοινοβουλευτικά έναν μεγάλο αριθμό κομματικών στελεχών που θα ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο, αναμένεται να αποχωρήσουν από το κόμμα με επιστολή που θα εξηγεί σε πολιτικό επίπεδο την απόφασή τους.

Η ομάδα αυτή, πιο μετριοπαθής και δεκτική στις πιθανότητες συνεργασίας, έχει χάσει εδώ και καιρό την πλειοψηφία του κόμματος -γεγονός που αποδείχθηκε από την αλλαγή σκυτάλης στην ηγεσία της ΝΕΑΡ, από τον Αλέξη Χαρίτση στον Γαβριήλ Σακελλαρίδη. Ο πρόεδρος του κόμματος απορρίπτει το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα, κοιτώντας και πιθανούς εκλογικούς συνασπισμούς στην εξωκοινοβουλευτική Αριστερά. Από βουλευτές, συνεχίζουν στο κόμμα η Πέτη Πέρκα, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο Θοδωρής Δρίτσας και, εκτός απροόπτου, η Σία Αναγνωστοπούλου, ενώ στο κόμμα παραμένουν στελέχη οπως οι πρώην υπουργοί Πάνος Σκουρλέτης και Νίκος Φίλης.

Με δεδομένο πως η κοινοβουλευτικής ομάδα της Νέας Αριστεράς μένει μόλις με τέσσερις βουλευτές, άρα παύει να υφίσταται, στην Πατησίων έχουν ήδη βγει τα μαχαίρια -πρόκειται, άλλωστε, για το χρονικό ενός προαναγγελθέντος διαζυγίου, που έγινε ακόμα πιο δεδομένο μετά τις αλλαγές στο οργανόγραμμα, που έφεραν και μια πιο αριστερή στροφή του κόμματος. «Το μόνο που άλλαξε από το συνέδριο μας ήταν η ίδρυση της ΕΛΑΣ. Η όποια συμπόρευσή της ομάδας που φεύγει από τη Νέα Αριστερά με την ΕΛΑΣ, νομίζω γρήγορα θα διαψεύσει τις προσδοκίες τους, γιατί ο τρόπος που συγκροτείται αυτό το κόμμα γύρω από ένα πρόσωπο, δεν συνάδει με την αντίληψή τους για την πολιτική», ανέφερε ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης (news247) -ο πρόεδρος της ΝΕΑΡ είχε ήδη ζητήσει στην συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής όποιος θέλει να φύγει να το κάνει άμεσα. « Όταν τσαλαβουτάς, στην πραγματικότητα, στα αριστερά και στα δεξιά δεν παράγεις αξιόπιστο συνεκτικό σχέδιο. Φοβάμαι ότι αυτό το έργο επαναλαμβάνεται», σχολίασε για την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

Με σκληρή γλώσσα μίλησε για τις επικείμενες αποχωρήσεις και ο Χριστόφορος Βερναρδάκης: «Όποιος θεωρεί ότι η πολιτική του σχέση με το κόμμα του έχει εξαντληθεί, έχει κάθε δικαίωμα να αποχωρήσει. Αν όμως θέλει να υπηρετήσει ένα νέο πολιτικό σχέδιο, ο καθαρός δρόμος είναι να παραιτηθεί από την ιδιότητα του Βουλευτή και να ζητήσει τη νέα εντολή από τους πολίτες στις ερχόμενες εκλογές», σχολίασε μεταξύ άλλων.

Σε άλλον τόνο, όσον αφορά το ύφος της αντιπαράθεσης που επίκειται, ήταν η Σία Αναγνωστοπούλου: «Η διαφωνία έχει πολιτικό επιχείρημα. Δεν έχει λάσπη (…) Το γεγονός ότι η συγκυρία δημιουργεί μυλόπετρες δεν σημαίνει ότι εξέλιπαν οι λόγοι που είμαστε σύντροφοι/ισσες», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Σε κάθε περίπτωση, όσοι αποχωρήσουν από τη ΝΕΑΡ, είτε ανεξαρτητοποιηθούν απλώς είτε παραδώσουν και τις έδρες τους (κάτι που θα δημιουργήσει μεγαλύτερες αναταράξεις και σε ευρύτερο κοινοβουλευτικό επίπεδο, αλλά και στα τεκταινόμενα του ΣΥΡΙΖΑ, που σε λίγες μέρες έχει την πιο κρίσιμη Κεντρική Επιτροπή της ιστορίας του), δεν θα πάνε απευθείας στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος αυτήν την περίοδο θέλει να βγάλει μπροστά τα φρέσκα πρόσωπα της προσπάθειάς του, ώστε η ΕΛΑΣ να μην θεωρηθεί συνέχεια του ενιαίου ΣΥΡΙΖΑ.