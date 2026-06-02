Ισχυρή σεισμική δόνηση 6,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, καταγράφηκε δώδεκα λεπτά μετά τα μεσάνυκτα (ώρα Ιταλίας) σε θαλάσσια περιοχή ανοικτά της Καλαβρίας. Η δόνηση έγινε αισθητή και στα νησιά του Ιονίου.

M6.2 earthquake 🟠 17 km WSW of Scarcelli, Italy Jun 2 00:12 local time (13m ago) Depth 247 kmhttps://t.co/gxsgYKMj12 pic.twitter.com/8QWUW7RCw4 — Earthquakes (@NewEarthquake) June 1, 2026

Η δόνηση έγινε επίσης αισθητή στις πόλεις Κοζέντσα και Καταντζάρο της Καλαβρίας, όπως και στις περιφέρειες Μπαζιλικάτα και Καμπανία, με πρωτεύουσα την Νάπολη. Το επίκεντρο του σεισμού απέχει 41 χιλιόμετρα από την Κοζέντσα και 72 από το Καταντζάρο, με εστιακό βάθος το οποίο ξεπερνά τα διακόσια χιλιόμετρα.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματίες ή σοβαρές ζημιές. Έλεγχοι της ιταλικής Πολιτικής Προστασίας και των ιταλικών δημοτικών αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη.

Λέκκας : «Σεισμός με μεγάλο εστιακό βάθος – Καμία ανησυχία»

«Πρόκειται για έναν σεισμό με πολύ μεγάλο εστιακό βάθος, ο οποίος δεν μας δημιουργεί καμία ανησυχία», ανέφερε μιλώντας στo ΕΡΤnews ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, καθηγητής Γεωλογίας Ευθύμιος Λέκκας. Παράλληλα, ο κ. Λέκκας σημείωσε ότι «πρόκειται για έναν σεισμό, ο οποίος δεν επηρεάζει την επιφάνεια, ούτε είναι προάγγελος άλλων σεισμικών δονήσεων».