Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Πολιτεία της Αϊόβα των ΗΠΑ, ύστερα από σειρά πυροβολισμών που, σύμφωνα με την αστυνομία, φαίνεται να προήλθαν από ενδοοικογενειακή διαμάχη.

Ο φερόμενος ως δράστης βρέθηκε επίσης νεκρός, έχοντας αυτοπυροβοληθεί, όπως ανακοίνωσε το Αστυνομικό Τμήμα του Μασκατίν.

Τα θύματα πιστεύεται ότι ήταν μέλη της οικογένειας του υπόπτου, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως ο 52χρονος Ράιαν Γουίλις ΜακΦάρλαντ από το Μασκατίν, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

Ο Αρχηγός της Αστυνομίας, Άντονι Κις, χαρακτήρισε το περιστατικό «πράξη κακίας».

Η τραγωδία στο Μασκατίν

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν τη Δευτέρα σε διάφορα σημεία της πόλης Μασκατίν. Η αστυνομία δέχθηκε κλήση λίγο μετά το μεσημέρι για πυροβολισμούς σε κατοικία, όπου οι αστυνομικοί εντόπισαν τέσσερα άτομα με τραύματα από σφαίρες.

Όλοι οι τραυματίες διαπιστώθηκε ότι ήταν νεκροί επί τόπου. Ο ΜακΦάρλαντ είχε φύγει πριν φτάσουν οι αρχές, αλλά εντοπίστηκε λίγο αργότερα σε μονοπάτι κοντά σε πεζογέφυρα, δίπλα στον ποταμό.

Όπως ανέφερε η αστυνομία, έφερε τραύμα από αυτοπυροβολισμό. Παρά την παροχή πρώτων βοηθειών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του στο σημείο.

Εξελίξεις στην έρευνα

Οι ντετέκτιβ εντόπισαν στη συνέχεια έναν ακόμη άνδρα νεκρό από τραύμα πυροβολισμού σε διαφορετική κατοικία. Κατά τη διάρκεια περαιτέρω ερευνών, οι αστυνομικοί βρήκαν άλλο ένα θύμα σε επαγγελματικό χώρο, επίσης νεκρό από πυροβολισμό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, στη διεύθυνση που έδωσε η αστυνομία λειτουργεί μεταλλουργικό εργαστήριο. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, «τα πρώτα ευρήματα δείχνουν ότι οι πυροβολισμοί σχετίζονται με ενδοοικογενειακή διαμάχη», ενώ όλα τα θύματα πιστεύεται ότι ήταν συγγενείς του νεκρού υπόπτου.

Ο Κις δεν αποκάλυψε τα ονόματα ή τις ηλικίες των θυμάτων, σημειώνοντας ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Επιβεβαίωσε πάντως ότι ο ύποπτος είχε ποινικό μητρώο, χωρίς να δώσει περαιτέρω πληροφορίες.

Αντίδραση των αρχών

Η πόλη Μασκατίν, που βρίσκεται στα νοτιοδυτικά της Αϊόβα, στις όχθες του ποταμού Μισισιπή, αριθμεί περίπου 23.500 κατοίκους, σύμφωνα με επίσημα κυβερνητικά στοιχεία.

Ο δήμαρχος Μπραντ Μπαρκ έγραψε σε ανάρτησή του στο Facebook: «Οι καρδιές μας είναι βαριές απόψε, μετά τους τραγικούς πυροβολισμούς που στοίχισαν αθώες ζωές».