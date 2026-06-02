Η συγκυρία των πρώτων δημοσκοπήσεων μετά την εμφάνιση δύο νέων κομμάτων, της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα και της Ελπίδας της Μαρίας Καρυστιανού, δεν είναι η πλέον ευχάριστη για τη Χαριλάου Τρικούπη – τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, ωστόσο, γνώριζαν από την πρώτη στιγμή πως αυτή θα ήταν μια κρίσιμη καμπή, λόγω των εντυπώσεων που μπορεί να δημιουργηθούν από τα πρώτα νούμερα, που δεν προσφέρονται για ασφαλείς εκτιμήσεις. Αυτό που δεν υπολόγιζαν είναι ότι οι ασκήσεις ψυχραιμίας, περισσότερο ή λιγότερο πετυχημένες, θα συνδυάζονταν με μια νέα συζήτηση που ξεκίνησε για τις μετεκλογικές συνεργασίες: οι δηλώσεις του Χάρη Δούκα στο Mega, που ερμηνεύθηκαν ως «άνοιγμα» στην πλευρά του Αλέξη Τσίπρα για συνεργασίες, δημιούργησαν σούσουρο στη βάση, αλλά και μεταξύ των στελεχών – κάποια εκ των οποίων εξέφρασαν την άποψή τους δημόσια.

Ανάγκη για διάλογο με την ΕΛΑΣ

Παρότι ο δήμαρχος Αθηναίων τάχθηκε υπέρ της αυτόνομης πορείας του ΠΑΣΟΚ, όπως αυτή περιγράφηκε στο τελευταίο συνέδριο του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μίλησε για την ανάγκη προγραμματικού διαλόγου μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της ΕΛΑΣ μετά τις πρώτες κάλπες, αν δεν προκύψει κυβέρνηση. «Τα δύο κόμματα δεν πρέπει να συζητήσουμε μήπως μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια συνθήκη ανατροπής; Το άθροισμά μας μπορεί να είναι περισσότερο από τη Νέα Δημοκρατία, για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε, ακόμα και κυβερνητικά, θα πρέπει να έχουμε συζητήσει από τώρα ποιες είναι οι γραμμές μας, ποια είναι τα προγράμματά μας, πού υπάρχουν συγκλίσεις, πού διαφωνούμε και πού συμφωνούμε», σχολίασε για τις πιθανές δεύτερες κάλπες. «Νομίζω ότι το ποιος θα είναι αρχηγός θα καθοριστεί απολύτως από το ποιος θα είναι πρώτος, ποιος θα έχει τη δύναμη. Εμείς θέλουμε να είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ», επεσήμανε, σε σχετική ερώτηση.

Σούσουρο και αντιδράσεις για τη δήλωση

Η Χαριλάου Τρικούπη κρατάει χαμηλούς τόνους απέναντι στην Κοτζιά, εκτιμώντας πως ο Δούκας επανέλαβε, σε διευκρινιστική ανάρτησή του, την αυτόνομη πορεία του κόμματος – η στιγμή θεωρείται κομβική και σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελαν να στρέψουν τα μάτια της κοινής γνώμης προς εσωκομματικές διχογνωμίες, διευκολύνοντας αντιπάλους εκ δεξιών και αριστερών. Δεν ήταν λίγα, πάντως, τα στελέχη που ιδιωτικά στηλίτευσαν τη στάση του δημάρχου Αθηναίων, στη λογική πως σε αυτή τη φάση αυτή η συζήτηση το μόνο που καταφέρνει είναι να απομακρύνει ψηφοφόρους και να επιμένει σε δίαυλο επικοινωνίας με την πλευρά Τσίπρα, τη στιγμή που ο πρώην πρωθυπουργός σε όλους τους τόνους έχει ξεκαθαρίσει πως δεν ενδιαφέρεται για συνεργασία. Δημόσια, πιο καθαρή ήταν η δήλωση της Αννας Διαμαντοπούλου: «Ο αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία. Πολιτικά, προγραμματικά, θεσμικά και πλέον ηθικά. Σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Αντίπαλός μας είναι επίσης ο λαϊκισμός, το ψέμα και η πολιτική χωρίς ευθύνη. Και σε αυτό συμφωνούμε όλοι», σχολίασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η πρώην υπουργός. «Το ΠΑΣΟΚ δεν παρακαλεί κανέναν για συνεργασίες (πόσω μάλλον όσους μας προσβάλλουν, μας απορρίπτουν και δεν έχουν καν πολιτικό σύνορο μαζί μας). Εχει αποφασίσει τον δρόμο του: αυτονομία, διεύρυνση, τεκμηριωμένη αντιπολίτευση και αξιόπιστη πρόταση διακυβέρνησης».

Αλήθειες και μύθοι για Δούρειους Ιππους

Το ίδιο σούσουρο, παρασκηνιακά, σε άλλη περίπτωση ενδεχομένως να περιέγραφε τη στάση Δούκα ως αυτή ενός Δούρειου Ιππου που θα λειτουργούσε βασικά προς ίδιον όφελος – στη λογική πως δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ Δούκα και Τσίπρα, και υπάρχουν, και είναι ενεργοί. Παρ’ όλα αυτά, κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώνεται σε αυτή τη φάση ούτε από τη στάση της Αμαλίας, καθώς και η ΕΛΑΣ απέρριψε το ενδεχόμενο συνεργασίας.

Τις προηγούμενες μέρες, με διαφορετικούς τρόπους, η εκπρόσωπος Τύπου Θεώνη Κουφονικολάκου έχει ξεκαθαρίσει πως η ΕΛΑΣ δεν κινείται σε αυτή τη βάση. «Δεν είναι όμορος χώρος το ΠΑΣΟΚ», έχει πει πριν από τις δηλώσεις Δούκα, ενώ σε άλλη της παρέμβαση είχε ξεκαθαρίσει πως την ΕΛΑΣ «δεν την αφορούν» οι συνεργασίες. «Μάλλον ο κ. Δούκας θα πρέπει να το απευθύνει στον κ. Ανδρουλάκη. Εμείς αυτό που παρατηρούμε είναι πως τόσο ο κ. Ανδρουλάκης όσο και η πολιτική ηγεσία του ΠΑΣΟΚ με κάθε τρόπο απορρίπτουν συνεργασία με την Αριστερά και με κάθε τρόπο αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο (μια δημιουργική ασάφεια) συνεργασίας με τη ΝΔ. Εμείς επιθυμούμε την ανασυγκρότηση, την επανίδρυση της προοδευτικής παράταξης στην Ελλάδα», σχολίασε μετά τη δήλωση Δούκα, ξεκαθαρίζοντας πως η ΕΛΑΣ δεν θέλει να συνεργαστεί ούτε με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Η «γραμμή» εναντίον των συνεργασιών στην Αμαλίας προέρχεται από τον ίδιο τον Τσίπρα, ο οποίος έχει επιλέξει να μην αναφέρεται σε στρατηγικές συγκλίσεις ή συνεργασίες – έχοντας πάντα στο μυαλό του το αποτέλεσμα των εκλογών του 2023, όταν εκείνος μιλούσε υπέρ των συνεργασιών και στο ΠΑΣΟΚ ο Νίκος Ανδρουλάκης τις απέρριπτε.