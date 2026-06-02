Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ΕΛ.Α.Σ. εξέδωσε ανακοίνωση με αφορμή τις δηλώσεις του Ταλ Ντίλιαν, ιδρυτή της Intellexa και καταδικασμένου για το σκάνδαλο υποκλοπών. Στην ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της παράταξης γίνεται σκληρή επίθεση προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Μετά τις σημερινές δηλώσεις του Ισραηλινού πωλητή του παράνομου λογισμικού παρακολουθήσεων πρεταντορ, ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί άλλο να κρύβεται», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση, κατηγορώντας τον πρωθυπουργό ότι επιχειρεί να χειραγωγήσει τη δικαιοσύνη και να ευτελίσει τη Βουλή προκειμένου να συγκαλύψει, όπως σημειώνεται, «τον βιασμό του κράτους δικαίου από την κυβέρνησή του».

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη θέτει το ερώτημα αν στη χώρα υπάρχουν ακόμη θεσμοί, δικαιοσύνη και Βουλή, υπογραμμίζοντας ότι «έρχεται η ώρα της αλήθειας».

Τέλος, η ανακοίνωση καταλήγει ζητώντας την άμεση κλήση του Ταλ Ντίλιαν είτε από την ελληνική δικαιοσύνη είτε από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, ώστε –όπως αναφέρεται– «να δώσει απαντήσεις και στοιχεία για το ποιος αγόρασε το παράνομο λογισμικό».