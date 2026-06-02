Ένα επικίνδυνο φαινόμενο εξαπλώνεται με ανησυχητικούς ρυθμούς στη Νέα Υόρκη: το subway surfing, η πρακτική κατά την οποία νεαροί ανεβαίνουν στην οροφή ή στα εξωτερικά μέρη των συρμών του μετρό, με αποτέλεσμα ολοένα και περισσότερους θανάτους. Βίντεο με τις τραγικές συνέπειες κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, ωστόσο οι μιμητές δεν δείχνουν να αποθαρρύνονται.

Πολλοί νέοι παραδέχονται ότι το κάνουν για τη φήμη και την προβολή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Μερικοί το κάνουν απλώς επειδή θέλουν να γίνουν viral», δήλωσε 17χρονος από το Μπρονξ στην εφημερίδα The Post. Η αναζήτηση της διαδικτυακής αναγνώρισης φαίνεται να υπερισχύει του κινδύνου.

Το πιο πρόσφατο δυστύχημα σημειώθηκε στις 22 Μαΐου, όταν δύο έφηβοι έπεσαν από συρμό της γραμμής J στη γέφυρα του Γουίλιαμσμπεργκ, μπροστά σε διερχόμενα οχήματα. Ο 14χρονος Akhi Butler σκοτώθηκε ακαριαία, ενώ ένας 18χρονος νοσηλεύτηκε σε κρίσιμη κατάσταση. Στο ίδιο σημείο είχαν χάσει τη ζωή τους δύο κορίτσια, ένα εκ των οποίων μόλις 13 ετών, τον Οκτώβριο του προηγούμενου έτους.

Σύμφωνα με στοιχεία της MTA, τα περιστατικά μετακίνησης εκτός των συρμών αυξήθηκαν κατά 200% τα τελευταία δύο χρόνια, εξαιτίας της διάδοσης σχετικών βίντεο στα social media. Μόνο το 2024 έχασαν τη ζωή τους επτά άτομα, ενώ πέντε ακόμη πέθαναν το 2025.

Η ψευδαίσθηση του «κινηματογραφικού» σκηνικού

Η κλινική ψυχολόγος Holly Schiff εξηγεί ότι τοποθεσίες όπως η γέφυρα του Γουίλιαμσμπεργκ είναι δημοφιλείς επειδή «είναι οπτικά εντυπωσιακές». Όπως αναφέρει, «η θέα στον ορίζοντα, το ύψος, η ανοιχτότητα, δημιουργούν σχεδόν μια κινηματογραφική αίσθηση [που] είναι ελκυστική για βίντεο και περιεχόμενο κοινωνικών μέσων».

Η συγκεκριμένη διαδρομή είναι μία από τις μακρύτερες υπέργειες γραμμές μεταξύ δύο σταθμών, προσφέροντας πανοραμική θέα του Μανχάταν και του Μπρούκλιν. Ωστόσο, η ίδια θέα είναι διαθέσιμη και από το εσωτερικό του συρμού ή τον πεζόδρομο της γέφυρας, χωρίς τον θανάσιμο κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή πτώσης.

Ο Isa Islam, που έχασε την όρασή του το 2013 εξαιτίας subway surfing, περιέγραψε πως τον παρέσυρε η ανάγκη για ένταση. «Οι προθέσεις μου να νιώσω μια έκρηξη αδρεναλίνης παραλίγο να με ρίξουν στο φέρετρό μου», είπε χαρακτηριστικά. «Δεν αξίζει καθόλου τον κόπο… Είναι ουσιαστικά απόπειρα δολοφονίας εναντίον του εαυτού σου».

Η τραγωδία επαναλαμβάνεται με ανησυχητική συχνότητα. Το 2025, η 12χρονη Zemfira Mukhtarov βρέθηκε νεκρή πάνω σε συρμό. Η μητέρα της, Nataliya Rudenko, δήλωσε: «Δεν έχουμε ακούσει ποτέ για το subway surfing. Δεν έχουμε καμία σχέση με το subway surfing». Συντετριμμένη, πρόσθεσε ότι η κόρη της «ήθελε περισσότερη δράση» και πως είχε αναρτήσει βίντεο στο TikTok, όπου εμφανιζόταν στην κορυφή της γέφυρας του Γουίλιαμσμπεργκ «κρατώντας την πόλη στο χέρι της».

Η Schiff επισημαίνει ότι οι έφηβοι «δεν αποτρέπονται πάντα από τον κίνδυνο» και ότι η θέα άλλων που τραυματίζονται μπορεί να λειτουργήσει αντίστροφα, ενισχύοντας την επιθυμία να αποδείξουν ότι «θα το κάνουν καλύτερα». Παρόμοια φαινόμενα έχουν καταγραφεί και σε άλλες περιοχές, όπως στη γραμμή 7 στο Κουίνς.

Ανώνυμος subway surfer δήλωσε στον YouTuber Tommy G ότι «όλες οι ανακοινώσεις δημόσιας ασφάλειας κυριολεκτικά ρίχνουν λάδι στη φωτιά», καθώς τα παιδιά βλέπουν τις προειδοποιήσεις και αναζητούν σχετικά βίντεο στο Instagram.

Ο δικηγόρος Matthew Bergman, από το Social Media Victims Law Center, υπογράμμισε ότι τέτοιο περιεχόμενο «προσελκύει περισσότερα βλέμματα» επειδή προκαλεί ισχυρότερη συναισθηματική αντίδραση. Εκπρόσωπος της Meta ανέφερε ότι τα βίντεο που ενθαρρύνουν το subway surfing παραβιάζουν τις πολιτικές της εταιρείας και αφαιρούνται μόλις εντοπιστούν. Εκπρόσωπος του TikTok πρόσθεσε πως έχει αποκλειστεί η αναζήτηση σχετικών όρων, όπως και παραλλαγών τους.

Η NYPD έχει χρησιμοποιήσει drones και επιτήρηση στα social media για να αντιμετωπίσει την τάση, ενώ τα δημόσια σχολεία της Νέας Υόρκης πραγματοποιούν ενημερώσεις για τους κινδύνους. Η Rudenko ζητά περισσότερη αστυνόμευση και έλεγχο στα επικίνδυνα σημεία, επιμένοντας ότι «η πόλη πρέπει να προστατεύσει τα παιδιά μας. Αυτό είναι το μέλλον μας».

Πηγή: New York Post