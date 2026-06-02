Πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη σε χώρο επιχείρησης επί της οδού Πυθαγόρα, στο Μαρκόπουλο Αττικής.

Κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 9 οχήματα. Βοηθούν υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε χώρο επιχείρησης στο Μαρκόπουλο Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 35 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 8 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 2, 2026

Κατά τις πρώτες πληροφορίες, στις φλόγες έχει παραδοθεί η κεντρική εγκατάσταση οινοποιείου. Πρόκειται για έναν χώρο συνολικά 7 στρεμμάτων (5 στρέμματα ο εξωτερικός χώρος και

2 ο εσωτερικός που καίγεται ολοσχερώς°.