Πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη σε χώρο επιχείρησης επί της οδού Πυθαγόρα, στο Μαρκόπουλο Αττικής.
Κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 9 οχήματα. Βοηθούν υδροφόρες ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 2, 2026
Κατά τις πρώτες πληροφορίες, στις φλόγες έχει παραδοθεί η κεντρική εγκατάσταση οινοποιείου. Πρόκειται για έναν χώρο συνολικά 7 στρεμμάτων (5 στρέμματα ο εξωτερικός χώρος και
2 ο εσωτερικός που καίγεται ολοσχερώς°.