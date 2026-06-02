Στην Ελλάδα βρίσκεται από χθες το μεσημέρι ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, Γιάκομπ Νίστρουπ. Ο δανός τεχνικός έφτασε στη χώρα μας και είχε συναντήσεις με ανθρώπους του συλλόγου, με τους οποίους τις επόμενες μέρες θα θέσουν επί τάπητος όλο τον σχεδιασμό της επόμενης σεζόν.

Ο Νίστρουπ είχε την πρώτη γνωριμία από κοντά με τον πρόεδρο της ΠΑΕ, Γιάννη Αλαφούζο, ενώ τα είπε και με τον Στέφανο Κοτσόλη. Ο Δανός αναμένεται να παραδώσει και λίστα με τις μεταγραφικές προτεραιότητες που έχει θέσει ώστε να ενισχυθεί το ρόστερ της ομάδας, ενώ δεν αποκλείεται να έχουμε τις επόμενες μέρες και αποχωρήσεις από την ομάδα βάσει της έκθεσης του νέου τεχνικού.

Η παρουσία του Νίστρουπ στην Αθήνα θα είναι για 2-3 μέρες πριν γυρίσει στην πατρίδα του, ενώ αναμένεται και πάλι στη χώρα μας την επόμενη εβδομάδα για μόνιμη εγκατάσταση μαζί με τους συνεργάτες του και για την παρουσίασή του από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

Η συμφωνία του Νίστρουπ με τον Παναθηναϊκό φέρνει και σενάρια σχετικά με δανούς παίκτες που μπορεί να απασχολήσουν το Τριφύλλι. Τελευταίο αυτό για τον Αντρέας Κρίστενσεν της Μπαρτσελόνα, ο οποίος σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα είναι στη λίστα των Πράσινων, ενώ ενδιαφέρει Μίλαν, Τότεναμ και Αρσεναλ.

Το «όπλο» του Παναθηναϊκού φαίνεται ότι είναι ο Γιάκομπ Νίστρουπ, ο οποίος γνωρίζει καλά τον 30χρονο δανό στόπερ, ο οποίος έχει 80 συμμετοχές και 4 γκολ με το εθνόσημο. Πάντως, ο Κρίστενσεν έχει ταλαιπωρηθεί πολύ από τραυματισμούς τα δύο τελευταία χρόνια.

Τη σεζόν 2024/25 αγωνίστηκε μόλις σε πέντε παιχνίδια πρωταθλήματος της Μπαρτσελόνα, αντιμετωπίζοντας σοβαρό πρόβλημα στον αχίλλειο τένοντα, ενώ αμέσως μόλις επέστρεψε ταλαιπωρήθηκε από μυικούς τραυματισμούς.

Πέρσι υπέστη ρήξη χιαστών στα τέλη Δεκεμβρίου, με αποτέλεσμα να χάσει σχεδόν όλη την υπόλοιπη χρονιά. Επέστρεψε τρεις αγωνιστικές πριν από το τέλος, ενώ πήρε 28 λεπτά στο τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς κόντρα στη Βαλένθια. Συνολικά ο Κρίστενσεν πέρσι αγωνίστηκε σε 18 παιχνίδια (543 λεπτά συμμετοχής), έχοντας ένα γκολ. Την αμέσως προηγούμενη χρονιά αγωνίστηκε μόλις σε έξι ματς της Μπαρτσελόνα.